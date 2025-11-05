Los antiguos nobles mallorquines visitan el Consolat de Mar

El Govern de las Illes Balears ha acogido este miércoles la recepción oficial de la Unió de la Noblesa de l’Antic Regne de Mallorca y de la asociación francesa Vieilles Maisons Françaises du Roussillon, en el marco de una visita institucional destinada a conocer y poner en valor el patrimonio histórico de las islas.

La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha presidido el acto celebrado en el Consolat de Mar, al que también han asistido el presidente de la Unió, Josep Francesc Conrado, y representantes de la entidad francesa, dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico e histórico del Rosellón.

Durante la jornada, la delegación ha visitado algunos de los espacios más emblemáticos de Palma, como la Llotja y el propio Consolat de Mar. Según explicó el Ejecutivo autonómico, el encuentro pretende reforzar los vínculos históricos y culturales entre Mallorca y el sur de Francia, territorios con raíces comunes en el ámbito mediterráneo.

La Unió de la Noblesa de l’Antic Regne de Mallorca es heredera de la antigua Cofradía de Sant Jordi, que durante siglos agrupó al estamento nobiliario del Reino de Mallorca. En la actualidad, la entidad impulsa actividades culturales y trabaja para preservar la memoria histórica y el legado institucional del antiguo Reino.

Durante el acto, Estarellas subrayó la importancia de “preservar la memoria de nuestro antiguo Reino y mantener los puentes históricos que nos unen”, en referencia al papel del patrimonio como elemento de identidad y proyección cultural en el Mediterráneo.