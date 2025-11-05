Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los antiguos nobles mallorquines visitan el Consolat de Mar

La Unió de la Noblesa de l’Antic Regne de Mallorca y la asociación francesa Vieilles Maisons Françaises du Roussillon visitaron el Consolat de Mar y la Llotja de Palma en un encuentro centrado en la conservación y puesta en valor del patrimonio común

El Govern recibe a la Unión de la Nobleza del Antiguo Reino de Mallorca en una visita institucional al Consolat de Mar.

El Govern recibe a la Unión de la Nobleza del Antiguo Reino de Mallorca en una visita institucional al Consolat de Mar. / Govern

Redacción Mallorca

Palma

El Govern de las Illes Balears ha acogido este miércoles la recepción oficial de la Unió de la Noblesa de l’Antic Regne de Mallorca y de la asociación francesa Vieilles Maisons Françaises du Roussillon, en el marco de una visita institucional destinada a conocer y poner en valor el patrimonio histórico de las islas.

La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha presidido el acto celebrado en el Consolat de Mar, al que también han asistido el presidente de la Unió, Josep Francesc Conrado, y representantes de la entidad francesa, dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico e histórico del Rosellón.

Durante la jornada, la delegación ha visitado algunos de los espacios más emblemáticos de Palma, como la Llotja y el propio Consolat de Mar. Según explicó el Ejecutivo autonómico, el encuentro pretende reforzar los vínculos históricos y culturales entre Mallorca y el sur de Francia, territorios con raíces comunes en el ámbito mediterráneo.

La Unió de la Noblesa de l’Antic Regne de Mallorca es heredera de la antigua Cofradía de Sant Jordi, que durante siglos agrupó al estamento nobiliario del Reino de Mallorca. En la actualidad, la entidad impulsa actividades culturales y trabaja para preservar la memoria histórica y el legado institucional del antiguo Reino.

Noticias relacionadas y más

Durante el acto, Estarellas subrayó la importancia de “preservar la memoria de nuestro antiguo Reino y mantener los puentes históricos que nos unen”, en referencia al papel del patrimonio como elemento de identidad y proyección cultural en el Mediterráneo.

TEMAS

  1. Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
  2. Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
  3. El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
  4. La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
  5. Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
  6. Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
  7. La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
  8. Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma

Los hoteleros de Mallorca advierten en Londres de que "cualquier" subida de la ecotasa impactará en el turismo familiar

Los hoteleros de Mallorca advierten en Londres de que "cualquier" subida de la ecotasa impactará en el turismo familiar

Trasmed se une a Baleària en su rechazo a la regulación de entrada de coches en Ibiza

Trasmed se une a Baleària en su rechazo a la regulación de entrada de coches en Ibiza

La gratuidad del transporte público en 2026, más cerca de ser una realidad en Baleares

La gratuidad del transporte público en 2026, más cerca de ser una realidad en Baleares

El PSOE de Baleares, sobre el audio de Aldama: "Nos preocupa cero, quien tiene que pedir disculpas es Prohens a Armengol"

El PSOE de Baleares, sobre el audio de Aldama: "Nos preocupa cero, quien tiene que pedir disculpas es Prohens a Armengol"

Los antiguos nobles mallorquines visitan el Consolat de Mar

Los antiguos nobles mallorquines visitan el Consolat de Mar

Vox y la izquierda fuerzan al vicepresidente Costa a rendir cuentas por los presupuestos

Vox y la izquierda fuerzan al vicepresidente Costa a rendir cuentas por los presupuestos

Javier Arenas saca un váper en el Senado y después lo niega: así le avisa María Salom

Javier Arenas saca un váper en el Senado y después lo niega: así le avisa María Salom

La vulnerabilidad de las enfermeras ante el riesgo de adicciones pone en marcha el primer programa de atención integral de Baleares

La vulnerabilidad de las enfermeras ante el riesgo de adicciones pone en marcha el primer programa de atención integral de Baleares
Tracking Pixel Contents