World Travel Market: Baleares sigue la estela de Ibiza, Turismo creará una mesa autonómica contra el intrusismo

Si hay una isla que marca el norte turístico en Baleares es Ibiza y la política que está poniendo en práctica el Consell que lidera Vicent Marí ha recibido un espaldarazo: el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha anunciado este martes en Londres, en la World Travel Market (WTM), la creación de la Mesa Autonómica contra el Intrusismo, un órgano a imagen y semejanza del que funciona en las Pitiüsas que abordará de manera integral las problemáticas relacionadas con la vivienda turística, el transporte, el comercio y el ocio para potenciar la lucha contra la oferta ilegal.

Así lo ha explicado el titular de Turismo durante su presentación en la feria turística británica, tras la cual medios del Reino Unido se interesaban por el alcance de las protestas contra la masificación o la escalada de precios en Baleares. Bauzà transmitía que el Govern respeta las protestas y aprovechaba para mencionar cómo en la última se mezclaron varias cuestiones, entre ellas el rechazo ciudadano a la invasión y el genocidio israelí en Gaza.

El conseller también se ha referido a la proposición no de ley aprobada recientemente en el Parlament para agilizar los procedimientos contra la okupación ilegal de establecimientos turísticos. Ha asegurado que la Dirección General de Turismo actuará con carácter urgente para garantizar su aplicación inmediata porque “no se permitirá que ninguna empresa ni trabajador vea comprometido su futuro por una okupación ilegal”.

La oferta y la demanda

Sobre si Mallorca y el resto del archipiélago se ha convertido en un destino caro para los turistas británicos, el conseller apuntaba a que es "la ley de la oferta y la demanda" y que tras años de expansión turística y tras la pandemia está llegando la estabilización y los sectores de la oferta complementaria tendrán que "adaptarse", en alusión, por ejemplo, a la restauración que este verano se quejaba de la caída de su facturación.

Interpelado sobre la caída ligera del mercado británico, Bauzà reconocía que cualquier retroceso en el turismo del Reino Unido, el de Alemania o el nacional, los tres principales, "hay que tenerlo en cuenta", si bien la diversificación de mercados está compensado los descensos.

La mayor de las Pitiüsas se ha convertido en un "ejemplo nacional" en su defensa de la actividad turística reglada, según destacaba el conseller, "gracias a la perseverancia" del equipo en turismo que lidera el presidente Marí. Por ello se va a replicar a nivel autonómico su Mesa contra el Intrusismo, que reúne en el mismo foro al sector turístico, las administraciones y a las plataformas. Además, ha puesto en valor los acuerdos de Ibiza que han llevado a que Airbnb elimine el 100 % de la oferta ilegal de la isla. Subrayaba el conseller que el Govern ha destinado 20 millones de euros para continuar en esa línea y reforzar las inspecciones.

"Todos los proyectos de la ecotasa se llevarán a término", asegura el conseller

El popular hacía también una encendida defensa de la ecotasa, cuyos fondos se gestionarán "con responsabilidad y sentido común", subraya porque el Govern es "consciente del esfuerzo" que supone pagarla para los visitantes. "Todos los proyectos se llevarán a término", asegura, para que turistas y residentes puedan disfrutarlos.

En cuanto a los proyectos en materia de innovación ha mencionado la sensorización de recursos naturales como playas, agua y espacios protegidos y el desarrollo del Gemelo Digital de las Islas Baleares, con una inversión de 4,6 millones de euros, que permitirá simular y predecir situaciones ambientales y turísticas para tomar decisiones basadas en datos reales.

Una web integradora

Mientras el Consell de Mallorca presentaba en la feria un proyecto que consiste en la creación de un ecosistema digital inteligente que permite al visitante diseñar un viaje sostenible, responsable y personalizado con el apoyo de la inteligencia artificial, como ya avanzó la semana pasada en Palma el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez.

Antònia Roca, Marcial Rodríguez, el presidente Galmés y Marco Táboas. / CIM

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, recordaba que hace dos años presentaron el Pledge, el compromiso por un turismo responsable, y después la nueva marca turística Ca Nostra. Ahora llega la web mallorca.es, un portal que reunirá toda la información sobre la isla, como la Mallorca Film Commission o el Observatorio de Turismo. Este proyecto se apoya en la inteligencia artificial que acompañará al usuario en todo momento.

Ofertas para las familias alemanas

La jornada de este lunes de la presidenta Marga Prohens en la WTM terminaba con una reunión con Thomas Ellerbeck, miembro del comité directivo de TUI, quien en declaraciones a los medios transmitía que es importante que Mallorca mantenga ofertas especialmente para las familias, pues reconocía que la isla “quizás se esté volviendo un poco cara” teniendo en cuenta la situación económica de Alemania. Por ello, Ellerbeck, cree que tiene que haber oferta también para aquellos cuyo presupuesto no es para un hotel de cinco estrellas.

También aboga el directivo de la mayorista por el alargamiento de la temporada y ante el debate de la saturación turística subraya que no ha visto en ningún otro destino europeo que se mantenga un diálogo social e iniciativas sobre esta preocupación y que puede servir de modelo en otras latitudes.