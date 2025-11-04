La UIB aprueba el Plan de lenguas 2026-2030 para fortalecer el uso del catalán y promover el multilingüismo

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aprobado el Plan de lenguas 2026-2030 para fortalecer el uso del catalán y promover el multilingüismo.

En una nota de prensa, la UIB ha informado que el Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado este martes el nuevo Plan de lenguas 2026-2030, que establece el marco estratégico de la política lingüística de la institución para los próximos años.

La UIB ha explicado que el Plan de lenguas para el periodo 2026-2030 parte del contexto sociolingüístico actual, marcado a su juicio por la necesidad de reforzar el uso del catalán en todos los ámbitos.

En este sentido, el documento tiene como finalidad fomentar el uso normal del catalán como lengua propia de la Universidad y, a la vez, potenciar el multilingüismo como instrumento de apertura y de proyección internacional. Además, se alinea con la normativa de la UIB, el marco legal autonómico y estatal, y las iniciativas internacionales que promueven la diversidad lingüística en el ámbito académico y científico.

Las dinámicas comunicativas que se derivan del proceso de internacionalización y el uso de las lenguas de trabajo de la Universidad --catalán, castellano e inglés-- hacen imprescindible para la UIB garantizar la aplicación adecuada de los criterios de uso de las lenguas en la comunidad universitaria.

Así, el Plan establece, entre otros objetivos, incrementar la competencia lingüística e intercultural de la comunidad universitaria, asegurar la calidad lingüística de los textos institucionales y académicos, garantizar los derechos lingüísticos de los miembros de la UIB, y fortalecer el uso del catalán como lengua habitual de la actividad profesional en la UIB y potenciarlo en todos los ámbitos de la vida universitaria --institucional, docencia, investigación y transferencia del conocimiento y gestión--.

Estos objetivos se concretan en las acciones específicas que serán asumidas por varios servicios o unidades de la UIB.

Según ha detallado la Universidad, estas acciones concretas son la implementación de un plan de formación lingüística para todos los colectivos; el seguimiento de los usos del catalán en los actos institucionales, en las redes sociales y en las comunicaciones internas; la difusión de los criterios de calidad lingüística y de los recursos al alcance de la comunidad universitaria para promover la autonomía lingüística y contribuir a la calidad; la consolidación del programa de parejas lingüísticas y la acogida lingüística para estudiantes y personal de fuera del dominio lingüístico catalán; y, por último, el impulso de la docencia y la investigación en lengua catalana, en cumplimiento del Acuerdo ejecutivo 14748/2023, y el fomento de trabajos de fin de grado y tesis doctorales en catalán.

Con esta aprobación, la UIB pretende reafirmar su compromiso con la excelencia, la responsabilidad social y la diversidad lingüística, y posicionarse como una institución que combina arraigo e internacionalización en su actividad académica y cultural.