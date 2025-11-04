Trabajo durante todo el año: Baleares se acerca a un mercado laboral sin casi temporada baja

Baleares confirma en octubre de 2025 que el archipiélago se acerca a un mercado laboral sin casi temporada baja. Con 618.471 personas afiliadas a la Seguridad Social, la comunidad alcanza la mayor cifra de ocupación de su historia para un mes de octubre y mantiene una tasa de paro en mínimos históricos, del 4,3 %, considerada de pleno empleo. Las islas consolidan así una tendencia que se venía gestando en los últimos años: la desestacionalización del trabajo, impulsada por la prolongación de la actividad turística y el crecimiento del empleo indefinido.

El número total de afiliados supone un crecimiento interanual del 2,5 %, con 15.073 ocupados más que en octubre de 2024, una subida ligeramente superior a la media estatal. Aunque el fin de la temporada turística se refleja en una caída intermensual del 5,4 % (−34.936 afiliaciones), el mercado laboral balear muestra una resistencia inédita: nunca antes en un mes de otoño se había mantenido un nivel de empleo tan alto. En la práctica, Baleares ha logrado suavizar la tradicional montaña rusa laboral que separaba el verano del invierno.

Autónomos

El régimen general concentra la mayor parte del empleo, con 512.295 afiliaciones, un 2,6 % más que hace un año. Los trabajadores autónomos también baten récords, con 106.176 afiliaciones, un incremento del 2,1 %, más del doble que la media nacional. Representan ya el 17,2 % del total del empleo y se consolidan como un pilar de estabilidad que mantiene la actividad más allá de los meses turísticos. Este crecimiento sostenido del trabajo por cuenta propia, unido al auge del empleo indefinido, está transformando la estructura laboral del archipiélago.

La evolución es positiva en todas las islas. Mallorca, con 498.707 afiliados, crece un 2,1 %; Menorca, un 1,3 %; e Ibiza, un 1,1 %. Solo Formentera muestra un leve retroceso del 0,36 %, debido a su mayor dependencia del turismo estival. Por sectores, los servicios siguen siendo el motor económico, con un aumento del 2,7 %, pero destacan también los avances en construcción (+2,6 %) e industria (+1,8 %). La agricultura se mantiene estable.

Contratación

En el capítulo de contratación, se firmaron 28.100 nuevos contratos en octubre, un 3,2% menos que el año anterior, aunque el dato esconde un cambio cualitativo: Baleares continúa liderando el país en contratación indefinida, con un 62,5% del total, frente al 42,6% de la media estatal. La reducción de los contratos temporales (−5%) es mayor que la de los indefinidos (−1,4%), lo que evidencia una consolidación del empleo estable incluso en los meses de menor actividad. Por sectores, la contratación crece en la construcción (+10,1%) y la industria (+0,8%), mientras cae en la agricultura y la hostelería, algo habitual tras el verano.

El paro registrado baja a 27.685 personas, un 6,1% menos que hace un año, y se mantiene como el más bajo en un mes de octubre desde que existen registros. El descenso se extiende a todas las islas, con caídas especialmente intensas en Formentera (−22,8%) y Mallorca (−6,5%). La reducción es también general por sectores: baja con fuerza en construcción (−13,2%) y agricultura (−12,4%), mientras que sube en hostelería (+31,5%) y comercio (+4,2%) debido al cierre de la temporada turística. Los parados de larga duración disminuyen un 5,4 %, lo que refleja un mercado laboral más dinámico y con mayores oportunidades de reinserción. En términos mensuales, el paro aumenta un 6,3 % (1.631 personas), un repunte habitual tras el verano, pero Baleares mantiene la tasa de paro más baja de España.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, subraya que las cifras “demuestran que Baleares está logrando un mercado laboral estable durante todo el año”. Cabrer destaca que “la temporada se alarga, la contratación indefinida se consolida y la calidad del empleo mejora”, y defiende que el objetivo del Govern es “seguir creciendo en valor y no en volumen”, apostando por una economía que combine turismo con nuevos sectores de actividad.

En apenas una década, el archipiélago ha pasado de concentrar la mayoría del empleo en los meses de verano a mantener niveles récord de ocupación incluso en otoño. La transición hacia un modelo de trabajo más continuo se apoya en la extensión de la temporada turística, la apuesta por el turismo de congresos, deportivo y cultural, el impulso a la digitalización y la fortaleza del tejido autónomo, asegura el Govern.

Con más de 618.000 afiliados, una tasa de paro del 4,3 % y un 62 % de contratos indefinidos, Baleares afronta el invierno en una situación inédita: trabajo todo el año, sin temporada baja. La desestacionalización empieza a ser una realidad tangible en el mercado laboral de las islas.