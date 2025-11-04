Los taxistas se resignan al cambio de ubicación de la nueva parada en el aeropuerto de Palma

Desde esta mañana la parada de taxis en el aeropuerto de Palma ha cambiado de ubicación. La razón de este cambio está relacionada con las obras que se están llevando a cabo en el área de llegadas de Son Sant Joan, que afectan al espacio donde anteriormente los taxistas recogían a los clientes.

Los taxistas no se muestran molestos con este cambio, que tampoco es tan drástico. Es más, se resignan a este nueva ubicación. La parada actual donde se recogen a los pasajeros está situada justo enfrente del antiguo lugar que se utilizaba como espacio donde se esperaba la llegada de los clientes. La distancia de un lugar a otro es de apenas unos 20 metros.

Las obras del aeropuerto han provocado el cambio de ubicación de los taxis / Bernardo Arzayus Pereanez

El aeropuerto ha aprovechado el inicio del mes de noviembre, que representa el inicio de la temporada baja, para abordar estas obras que se están realizando en una de las zonas por dónde transitan más personas. Los taxistas hace dos días que recibieron una comunicación escrita, donde se les advertía de este cambio. Pedro González, que esta mañana esperaba la cola para poder recoger a unos clientes que llegaban a Palma, explicó que tampoco “el cambio no es tan drástico. Nos han colocado enfrente y no es nada complicado recoger a los clientes”. El conductor, desde que llegó al aeropuerto y hasta que recogió a unos turistas, tuvo que aguardar alrededor de una hora. “En estas fechas es el tiempo habitual de espera, por eso no siempre vale la pena venir al aeropuerto a buscar clientes, porque tardas mucho tiempo esperando la cola”.

Los taxistas no se quejan de la nueva ubicación / Bernardo Arzayus Pereanez

Durante esta época del año los taxistas trabajan tres días seguidos y después descansan 48 horas. El Ayuntamiento les permite una libertad de horario durante la jornada laboral. Mónica Collado se ha desplazado a media mañana al aeropuerto para llevar a unos clientes y ha decidido esperar para poder iniciar una nueva carrera de vuelta a Palma. “A mí este cambio no me parece grave. Me parece más perjudicial la ubicación del paso de peatones, que es lo que retrasa hace la llegada a la zona donde se recogen los clientes. Muchas veces da la impresión de que no hay taxis, pero no es cierto. Lo que ocurre es que están retenidos frente al paso de peatones, porque no deja de pasar gente y tienen preferencia de paso”.

Jaume Sánchez también se ha encontrado esta mañana por primera vez a la nueva ubicación de recogida de pasajeros del aeropuerto. Cree que el cambio de ubicación supondrá una molestia mínima, porque está justo enfrente del lugar donde antes se situaban estos vehículos de transporte. El único problema que ve es que no hay ninguna estructura que proteja a los turistas cuando llueva y, por lo tanto, los viajeros que busquen un taxi no tendrán más remedio que mojarse. “Supongo que es un cambio provisional y las obras se realizan para mejorar la instalación. A los taxistas no nos queda más remedio que resignarnos, aunque la verdad es que el cambio de ubicación tampoco nos perjudica tanto.

La nueva parada está justo enfrente de la antigua ubicación / Bernardo Arzayus Pereanez

Salvador Torres explica que para el taxista no están rentable dirigirse al aeropuerto y esperar la cola como en los meses de verano. “Ahora hay mucha actividad por Palma y por poco que te muevas es fácil encontrar un cliente. Venir aquí a propósito, en esta época, no tiene sentido, porque la cola para poder recoger a un cliente a veces es muy larga. Solo tienes sentido si has llevado a unos clientes a Son Sant Joan y no quiere volver a Palma de vacío”.

Para explicar a los clientes el nuevo cambio de ubicación de la parada de taxis el aeropuerto ha contratado a personal que se encarga de esta misión. A los viajeros, sobre todo si son extranjeros, en realidad les da igual dónde está ubicada la nueva parada, entre otras cosas, porque no conocían la anterior ubicación y porque estos espacios están muy cercanos.