Prohens saca pecho en Londres por los primeros resultados de su política de contención turística

Marga Prohens tiene claro que el decreto de contención turística aprobado en su legislatura “ya es una realidad”. La presidenta del Govern balear hace este martes en Londres una lectura de la ligera bajada de los mercados británico y alemán coincidente con que ya ha llegado un cambio de tendencia en el sector turístico: se alarga la temporada y hasta se empieza a reducir la presión humana en el archipiélago en pleno verano. No se pueden pulverizar récords "cada año", reconoce la jefa del Ejecutivo balear en la primera jornada de la World Travel Market (WTM), la primera de las grandes ferias turísticas inaugurada en la capital del Reino Unido.

Prohens sí se muestra más cauta con la caída del turismo alemán, que coincide con que el gigante del norte de Europa atraviesa una situación "compleja" en el ámbito económico y el político. Sobre la subida de la ecotasa echa balones fuera, es una propuesta más entre las quinientas que se han puesto sobre la mesa del Pacto por la Sostenibilidad sin visos de acuerdo político por ahora para sacarla adelante.

Prohens durante su presentación este martes en el estand de Baleares en la World Travel Market, en Londres. / CAIB

"Venimos aquí a la World Travel Market con dos objetivos. Primero de todo hacer balance de la temporada", se arrancaba Prohens en declaraciones a los medios isleños, y celebra que ahora se hace “en el mes de noviembre” en contraposición con los años atrás en los que apenas era de tres meses, lo que “ya es una buena noticia”. En segundo lugar, la presidenta destaca la estrategia centrada en turismo, cultura y deportes, que en Londres se ha materializado con la exposición presentada este lunes 'Miró: Illes Balears, destino cultural de vanguardia', en el centro cultural W1 Curates Studios de Londres.

Prohens resume esta temporada 2025 apuntando a que ha estado marcada por “la contención en temporada alta” y el alargamiento en el tiempo. Así ha repasado las estadísticas, con un mes de junio en el que la llegada de turistas ha crecido solo un 0,8 % y en agosto un 1,5 %, lo que se traduce en que hay ya “una tendencia de contención en temporada alta, mientras que tenemos crecimientos significativos en temporada baja”.

Las mesas del estand de Baleares, con lleno completo en la primera jornada de la feria turística de Londres. / M. B. M.

Sobre el turismo británico la jefa del Ejecutivo balear señalaba que hasta agosto se han recibido 2,5 millones de británicos, con una caída del 1 % respecto al mismo periodo del año pasado, lo que ha contrapuesto a la programación aérea del Reino Unido a Baleares, que en octubre se incrementa un 1,8 % y de noviembre a diciembre, un 8 %. Prohens ponía número a la bajada de visitantes británicos apenas unos 20.000 en los meses de temporada alta, que coincide con una recuperación similar en la temporada baja.

Caída de la presión humana

Para Prohens otro hecho de especial magnitud, junto “con la contención” en temporada alta en estos tiempos de preocupación por la masificación turística es que durante dos meses consecutivos ha bajado el índice de presión humana, lo que significa “mejor experiencia para los que nos visitan y mayor bienestar” para los residentes, que también es un “objetivo irrenunciable” de su gobierno, mientras el gasto turístico crece más del doble que los viajeros, el 5,4 % frente al 2,5 %.

Ahora, con el inicio del invierno se pone en marcha la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad, señala la presidenta, en cuyo seno se han debatido medidas precisamente para la contención turística y el alargamiento de la temporada. A la vez ha agradecido el esfuerzo del sector privado para tener cada vez más planta hotelera abierta a lo largo del año y más trabajadores fijos discontinuos que se convierten en fijos, a lo que contribuye la diversificación del producto turístico.

Así las cosas la líder del Consolat de Mar ha insistido en la hoja de ruta de esta legislatura y que el cambio de tendencia turística en Baleares “ya es una realidad”.

De la subida de la ecotasa no ha venido el Govern Prohens a hablar en Londres

De la subida de la ecotasa no ha venido el Govern Prohens a hablar en Londres. Ni hay conversaciones con el PSOE para pactar un incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS) ni tampoco se pretende que sea una medida estrella para contener la saturación; Prohens minimiza la importancia del alza de la ecotasa al señalar que en la hoja de ruta que del Pacto por la Sostenibilidad hay 544 propuestas en total y la subida del ITS “solo es una” más que saldrá adelante en caso de que haya acuerdo y consenso.

Sobre la ligera caída del mercado británico, la líder del PP balear cree que obedece a un cambio de tendencia y de la más relevante, la del turismo alemán, que roza el 2 %, “hay que estar atentos” y seguir la evolución de este mercado y de otros. “No se pueden hacer números récords cada año, pero cuando vemos que hay síntomas de decrecimiento en algún mercado o en algún sector también vemos preocupación por parte del propio sector”. Por ello tampoco hay que “apostar como hacen algunos desde un despacho por el decrecimiento indiscriminado de nuestro principal motor económico que sigue siendo y será el turismo", advierte.

Prohens invita a los británicos a viajar a Baleares “especialmente en temporada media y baja”

Prohens también alude a que “hay que estar atentos a la situación en Alemania”, que económica y políticamente es “compleja” en los últimos meses. “Vamos a ir viendo cómo evoluciona y también junto con el sector ver las posibilidades de otros mercados que puedan sustituir esta bajada”, siempre manteniendo la apuesta de la promoción y el crecimiento en temporada media y baja y por la contención y los límites establecidos en el decreto ley de su legislatura.

En esa misma línea que ha traído a Londres, la presidenta cerró su presentación dirigida a los medios de comunicación británica invitándoles a viajar a Baleares “especialmente en temporada media y baja”.

Estrategia España Turismo 2030

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, durante su visita al estand de Baleares, también se refería a la desestacionalización de la temporada turística, una realidad en toda España, que se ha sentido menos en Baleares en el pico del verano, según destacaba. Sánchez también aludía a la estrategia España Turismo 2030 que aprobó el Consejo de Ministros, “para situar al turismo en el centro de la agenda política” y que presentrá este miércoles en la feria de Londres.

Sobre Baleares, dice Sánchez que tiene la responsabilidad de liderar la transformación del modelo turístico porque siempre ha estado en la vanguardia de la sostenibilidad turística, con medidas como la ecotasa, la moratoria de plazas, la ley Negueruela o el decreto del turismo de excesos, destacaba la socialista barriendo para casa aludiendo a los hitos turísticos durante el Govern Armengol.

En lo que llevamos de año han llegado casi 15,3 millones de turistas del Reino Unido a España, un 4 % más que en 2024, mientras que su gasto supera los 19.000 millones de euros, representando el 18% del total del gasto turístico internacional.