El PP tumba la propuesta lingüística de Vox que pretendía anular la autonomía de los centros educativos

Los populares votan en contra de la iniciativa de sus socios de incluir el castellano como lengua vehicular en las aulas al considerar que traspasa sus "líneas rojas" en materia lingüística

Vox califica el veto del PP como "una traición y una deslealtad"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas. | TOMÀS MOYÀ / EUROPA PRESS

Andrés Martínez

Palma

El PP ha tumbado hoy en el Parlament junto al resto de partidos de la oposición la admisión a trámite de la propuesta lingüística de Vox para incluir el castellano como lengua vehicular en la Educación de Baleares. Una iniciativa con la que los de Abascal pretendían anular el Decreto de Mínimos, la autonomía de los centros educativos y la ley de normalización lingüística. Los populares han votado en contra de la ley de Vox al considerar que traspasa sus "líneas rojas" en materia lingüística. Un veto que sus socios han considerado "una traición y una deslealtad" para lo que resta de legislatura.

Autonomía de centros

Uno de los puntos fundamentales en la proposición de Vox para incluir el castellano como lengua vehicular en las aulas era la modificación del Decreto de Mínimos, así como la anulación de la autonomía de centros.

Así lo ha explicado su portavoz adjunto, Sergio Rodríguez. "Parece que la autonomía de centros está por encima del bien y del mal. Si no modificamos el decreto de mínimos y no metemos mano a la autonomía de centros dígame como un padre puede hacer que su hijo acceda a una parte de la educación en castellano", argumenta Rodríguez.

"Una estafa"

El representante de Vox ha calificado como "una estafa" la propuesta que presentó ayer el PP para modificar la ley de educación y blindar legislativamente el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo. "Lo que ustedes nos proponen es una estafa, un engaño y un gesto de cara a la galería. Es un derecho que no se puede sustanciar", expresa Rodríguez. En este sentido, ha tildado de "jugada sucia" el hecho de que los populares registraran ayer su propuesta lingüística, justo un día antes de que se debatiera la de Vox en la Cámara.

"No cruzaremos líneas rojas"

Por su parte, desde el PP afirman que la iniciativa de Vox "va mucho más allá" de lo acordado en el último pacto de presupuestos y reitera que "no cruzará líneas rojas" en materia lingüística. "No era lo que habíamos acordado, es una propuesta que colisiona frontalmente con los pilares fundamentales de la Educación y con las líneas rojas que como partido no cruzaremos nunca. Estas líneas rojas son el Estatuto Autonomía, la ley de normalización lingüística, el decreto de mínimos y la autonomía de centro. Estamos orgullosos de nuestra identidad", afirma la portavoz adjunta de los populares en el Parlament, Marga Durán.

Asimismo, Durán ha hecho hincapié en el planteamiento presentado ayer por el PP para blindar a nivel legislativo el castellano como lengua vehicular junto al catalán. "Queremos blindar por ley la vehicularidad de las dos lenguas oficiales y cumplir lo acordado con Vox", determina la portavoz.

