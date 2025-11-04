Un portal inmobiliario modifica anuncios de infraviviendas denunciados por Diario de Mallorca

La presencia de anuncios en las paginas web inmobiliarias con ofertas que no respetan la legalidad registra situaciones tan chocantes como la supresión o modificación inmediata por parte de los propietarios de los datos que ponían en evidencia que se trataba de infraviviendas una vez denunciada la irregularidad, sin que ese cambio tenga consecuencias.

El pasado domingo, Diario de Mallorca informó de que se estaba ofreciendo por 790 euros al mes un ‘estudio’ de 38 metros cuadrados en Palma, especificando que era una «entreplanta» sin ascensor con una altura de los techos de 1,80 metros, cuando la ley exige que ésta sea de al menos 2,50 con la posibilidad de limitarse a los 2,20 en los baños. Este anuncio sigue apareciendo en internet, con la diferencia de que se ha suprimido cualquier referencia a la citada altura de los techos, que es lo que marcaba su condición de «infravivienda».

Algo similar sucedió cuando este diario informó el pasado mes de junio que se estaban ofreciendo en una conocida web inmobiliaria «casitas de pescadores» de s’Estalella por 1.600 euros mensuales, pero especificando que sus dimensiones eran de 22 metros cuadrados, cuando la legislación autonómica exige un mínimo de 25 metros para no caer en la consideración de infravivienda. Esas pequeñas residencias siguen anunciándose en la citada web, pero en el anuncio sus dimensiones han ‘crecido’ hasta llegar a los 25 metros cuadrados exigibles.

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se viene denunciando también la cantidad de pisos que se ofertan sin disponer del necesario certificado de eficiencia energética.