El personal de la enseñanza concertada se planta ante el Parlament: "Este Govern nos ningunea"

El personal de la enseñanza concertada se siente "olvidado" y "ninguneado" por el Govern de Marga Prohens, según han señalado las últimas semanas USO, STEI y CCOO. Hoy su malestar y hartazgo ha llegado a las puertas del Parlament con dos concentraciones de representantes sindicales (primero los de USO y luego los del STEI). Reclaman entre otras cosas empezar a negociar ya cómo se les abonará ese 2,9% de salario pendiente al que tienen derecho según varias sentencias judiciales, además de que se cumpla el acuerdo de mejoras firmado la anterior legisulatura y plantear otros avances.

Durante la protesta, el conseller de Educación, Antoni Vera, ha bajado a hablar con los representantes de USO, aunque, según el sindicato, no ha concretado ninguna fecha para convocar la Mesa de la Concertada como solicitan de manera urgente los sindicatos ni ha planteado propuestas concretas para desbloquear las reivindicaciones.

STEI denuncia que la Conselleria “ha olvidado” al colectivo y que, después de más de dos años de legislatura, no se ha impulsado ninguna mejora respecto al acuerdo firmado en marzo de 2023 con el anterior Govern. El sindicato recuerda que aquel pacto permitió iniciar el pago de los sexenios (aunque parcialmente) y revisar los módulos de funcionamiento de los centros, pero lamenta que no haya avances en cuestiones como la reducción de la carga lectiva o la recuperación del 2,9% salarial pendiente.

Los representantes de concertada del STEI en su concentración en el Parlament. / STEI

Por su parte, la Federación de Enseñanza de USO Illes Balears considera que Educación “ningunea” a la concertada y exige la firma de un acuerdo que garantice la recuperación del 2% correspondiente a 2020 y del 0,9% de 2021, así como el abono del plus de insularidad. El sindicato reclama también un calendario de pago de los atrasos derivados de los incrementos del IPC, además de una equiparación progresiva con los docentes de la pública.

Entre las demandas de USO figuran, además, la inclusión del personal de administración y servicios (PAS) y de las maestras de 0-3 años en el sistema de pago delegado, la reducción de la carga lectiva para el profesorado mayor de 55 años, la creación de un cuerpo único de docentes de Formación Profesional y la estabilidad económica del personal ATE. El sindicato pide también que se reconozca la carrera profesional y la autoridad pública de los docentes de la concertada, y que se equiparen el complemento específico y el plus de insularidad con los de la enseñanza pública.

Ambas fuerzas sindicales coinciden en exigir que la conselleria de Educación convoque de forma inmediata la Mesa de la Concertada para retomar las negociaciones y plasmar por escrito un nuevo acuerdo que “ponga fin a años de incumplimientos y desigualdades”.

Desde las Cooperatives d'Ensenyament se ha mostrado el apoyo al personal de concertada y a los sindicatos con estas reinvidicaciones, en línea con lo que defienden.