El paro baja en Baleares un 6,1 % interanual en octubre

El número de desempleados registrados en el Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) ha descendido en 1.804 personas en octubre, en Baleares, respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone un descenso del 6,1 %; mientras la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 1,5 % interanual, hasta 618.471 inscritos.

Baleares tenía 27.685 desempleados registrados a finales de octubre, que son 1.631 más que en septiembre, un 6,2 % más, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del total de desempleados en Baleares, 20.609 son del sector servicios, 3.310 de la construcción, 1.208 de la industria, 331 de la agricultura y 2.227 sin empleo anterior.

De los 27.685 desempleados, 6.013 son extranjeros, un 4 % menos que hace un año (255 menos), pero un 18,5 % más que en septiembre (con un aumento de 942 parados).

Del total de extranjeros en paro, 2.199 son de la UE (el 36,5 %) y 3.814 extracomunitarios (63,5 %).

Baleares ha registrado 28.100 contratos en octubre, 941 menos que hace un año, lo que supone un descenso del 3,2 %, y 4.503 menos que en septiembre, con un 13,8 % de descenso intermensual.

Se han firmado 17.555 contratos indefinidos en Baleares, que son 249 menos que en octubre del año pasado (un 1,4 % menos) y 2.774 menos que en septiembre (-13,6 %); y 10.545 temporales, un 6,1 % menos que hace un año (-692) y un 14 % menos que en septiembre (-1.729).

En septiembre ha habido 21.259 beneficiarios de prestaciones por desempleo en Baleares: 15.606 de prestación contributiva, 5.604 de subsidio, y 49 de renta activa de inserción.

El gasto en prestaciones ha ascendido a 34,2 millones en Baleares en septiembre (con 26.838 prestaciones contributivas y 7.348 subsidios por desempleo), con una prestación media de 1.093,6 euros.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha descendido un 5,3 % respecto a septiembre, con 34.936 inscritos menos en Baleares, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de afiliados, 509.384 son del régimen general y 106.176 autónomos, 2.911 del régimen del mar.