El Parlament aprueba por unanimidad las mejoras salariales para los trabajadores de Atención a la Dependencia

La Conselleria de Familias se compromete a que en 2027 los empleados hayan percibido la totalidad del incremento de forma escalonada

El Parlament ha aprobado por unanimidad el decreto que mejora las condiciones salariales de los trabajadores de la Fundación de Atención a la Dependencia

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

El Parlament ha aprobado hoy por unanimidad las mejoras salariales para los trabajadores de Atención a la Dependencia. De esta forma, la Cámara ha convalidado el Decreto ley 7/2025, de 24 de octubre, de medidas urgentes en materia de servicios sociales, para incluir a todo el personal de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares entre los beneficiarios del Decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de las Islas Baleares, con efectos a 1 de enero de 2025.

Esta modificación ratifica el acuerdo de Consell de Govern y permitirá que se calendaricen los incrementos salariales de todos los trabajadores de la Fundación. Según el acuerdo entre los trabajadores y el Govern, que permitió desconvocar la huelga indefinida, el calendario contemplará que el primer pago será del 33,33 % del total en 2025, del 73,33 % del total en 2026 y del 100 % en 2027. Así, la Conselleria de Familias se compromete a que en 2027 los empleados hayan percibido la totalidad del incremento de forma escalonada.

"Un mejor servicio a los usuarios"

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha celebrado la aprobación del decreto destacando que "hoy se hace justicia con una reivindicación que los trabajadores reclaman desde 2019 y a la que hemos dado respuesta en solo dos años”, y ha añadido que “este decreto no es solo una mejora salarial: es el reconocimiento a todos los profesionales que cada día hacen posible un modelo de atención centrado en la persona, que pone rostro, voz y corazón en cada gesto de cuidado. Su labor es esencial para garantizar una atención de calidad y un sistema de dependencia fuerte y sostenible”.

