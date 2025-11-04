El Parlament aprueba por unanimidad las mejoras salariales para los trabajadores de Atención a la Dependencia

El Parlament ha aprobado hoy por unanimidad las mejoras salariales para los trabajadores de Atención a la Dependencia. De esta forma, la Cámara ha convalidado el Decreto ley 7/2025, de 24 de octubre, de medidas urgentes en materia de servicios sociales, para incluir a todo el personal de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares entre los beneficiarios del Decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de las Islas Baleares, con efectos a 1 de enero de 2025.

Esta modificación ratifica el acuerdo de Consell de Govern y permitirá que se calendaricen los incrementos salariales de todos los trabajadores de la Fundación. Según el acuerdo entre los trabajadores y el Govern, que permitió desconvocar la huelga indefinida, el calendario contemplará que el primer pago será del 33,33 % del total en 2025, del 73,33 % del total en 2026 y del 100 % en 2027. Así, la Conselleria de Familias se compromete a que en 2027 los empleados hayan percibido la totalidad del incremento de forma escalonada.

"Un mejor servicio a los usuarios"

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha celebrado la aprobación del decreto destacando que "hoy se hace justicia con una reivindicación que los trabajadores reclaman desde 2019 y a la que hemos dado respuesta en solo dos años”, y ha añadido que “este decreto no es solo una mejora salarial: es el reconocimiento a todos los profesionales que cada día hacen posible un modelo de atención centrado en la persona, que pone rostro, voz y corazón en cada gesto de cuidado. Su labor es esencial para garantizar una atención de calidad y un sistema de dependencia fuerte y sostenible”.