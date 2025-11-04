Médicos y enfermeras denuncian las "penosas condiciones" del centro de salud de s’Escorxador

Médicos y enfermeras del centro de salud de s’Escorxador, en Palma, han denunciado públicamente las "penosas condiciones" en las que, aseguran, tienen que atender a sus pacientes. A través de un vídeo que han difundido, los profesionales muestran el deterioro de las instalaciones, con humedades, goteras, lavabos atascados, mobiliario roto, óxido, bichos e incluso ratas. También lamentan la falta de materiales básicos, como uniformes o un desfibrilador.

Los trabajadores califican el centro de "insalubre" y denuncian que llevan años reclamando una solución sin obtener respuesta. En el vídeo, critican que hace apenas un mes la consellera de Salud, Manuela García, visitó el centro y el departamento difundió imágenes "que parecían sacadas de unas instalaciones maravillosas”.

Por eso, explican, han querido mostrar la otra cara: "La que sí refleja las penosas condiciones en las que trabajamos cada día". Según las imágenes que muestran, el centro no reúne las condiciones mínimas de seguridad e higiene. Al final del vídeo, los sanitarios reclaman la construcción del nuevo centro de salud Bons Aires, prometido desde hace años para sustituir al actual centro de salud de s'Escorxador.

Quejas en otros centros

La denuncia de s’Escorxador llega en un momento en el que se acumulan quejas en otros centros de Atención Primaria de Mallorca. La Unidad Básica de Badia Gran, que atiende a una población de más de 12.000 personas, ha cerrado las dos tardes que abría a la semana.

Desde el Ib-Salut aseguran que se trata de una "reorganización". Los médicos que antes cubrían esas tardes en Badia Gran se han redistribuido para reforzar el centro de salud de Trencadors, en el Arenal, que además de consultas ordinarias también funciona como Punto de Atención Continuada (PAC).

El coordinador médico del área asegura que el incremento de población en la zona del Arenal es muy elevado y la mayor parte de las visitas se concentran por la mañana, por lo que se ha decidido reforzar las consultas por la mañana en Badia Gran y las de tarde en Trencadors. La medida se puso en marcha durante el verano y se ha mantenido tras comprobar que "mejora la rapidez en la atención", asegura. Aun así, la medida no ha estado exenta de polémica.

También en la Unidad Básica de Bunyola, que atiende a una población de unas 7.500 personas, los vecinos han protestado porque los viernes a primera hora de la mañana no hay atención médica. En Salud aseguran que en ese horario, de 8:00 a 9:30 horas, los profesionales realizan sesiones clínicas, y que a partir de las 9:30 horas las consultas se reanudan con normalidad. Durante ese tiempo, añaden, las urgencias se derivan al PAC de Santa Maria.

Por otro lado, en Santa Margalida, la Unidad Básica de Salud del pueblo, que atiende a una población de unas 4.400 personas, tuvo que cerrar por primera vez las tardes de julio y agosto por falta de personal para cubrir las vacaciones.