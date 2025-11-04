Todo lo que se sabe sobre la llegada del frente frío este jueves a Mallorca: lluvias y un notable descenso de temperaturas

Mallorca se prepara para un cambio de tiempo marcado por la llegada de un frente frío atlántico que pondrá fin a la estabilidad de los últimos días. Tras un inicio de semana con temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso amarillo por lluvias y tormentas en las Illes Balears a partir del jueves, especialmente en Mallorca y las Pitiusas.

Cielos despejados hasta el miércoles

Hasta el miércoles, el tiempo en la isla se mantendrá estable y con cielos poco nubosos, según ha detallado el portavoz de la Aemet en Baleares, Miquel Gili. Las temperaturas seguirán siendo más altas de lo normal para principios de noviembre, con máximas de entre 21 y 24 grados y mínimas que rondarán los 10 a 15 grados. El viento soplará flojo, principalmente del sur, y no se esperan precipitaciones durante estos días previos al cambio de frente.

El jueves, giro en el tiempo: lluvias, tormentas y viento del norte

Será el jueves 6 de noviembre cuando se produzca el cambio más significativo. La llegada de un frente frío provocará lluvias localmente moderadas y tormentas aisladas, que comenzarán en las Pitiusas y se extenderán progresivamente hacia Mallorca. El viento cambiará de dirección y pasará a ser del norte y noreste, con rachas moderadas y puntualmente fuertes, especialmente en el sur de la isla y zonas expuestas al litoral.

La Aemet prevé precipitaciones de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos, aunque el episodio será breve. El paso del frente dejará un descenso generalizado de las temperaturas, con máximas que no superarán los 20 o 22 grados y mínimas que podrían bajar hasta los 8 en el interior de la isla. El viernes continuará la inestabilidad en el norte de Mallorca y Menorca, con posibles chubascos dispersos a primeras horas del día. La Aemet recomienda precaución ante posibles tormentas y rachas de viento, y recuerda que el aviso amarillo por lluvias y tormentas estará activo durante buena parte del jueves.