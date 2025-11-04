Lista Forbes: un mallorquín entre las diez mayores fortunas de España

Un empresario mallorquín figura en el top ten de españoles más ricos del país, según la revista Forbes. Miguel Fluxá Rosselló, presidente ejecutivo del Grupo Iberostar , con una fortuna de 3.300 millones de euros, sube al puesto número 9 de la lista y adelanta al presidente de ACS y el Real Madrid, Florentino Pérez, que, con 3.100 euros, se queda en el número 10.

La prestigiosa publicación ha actualizado este martes la lista de las 100 personas más ricas del España, en la que aparecen también otros ocho empresarios de Mallorca. El patrimonio de las grandes fortunas españolas crece un 7 por ciento con respecto a 2024, hasta los 258.870 millones de euros. Amancio Ortega es un año más el español más rico con 109.900 millones.

Forbes alerta de que las grandes riquezas españolas esconden una concentración generacional "sin precedentes". En su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales hace ya 40 años. Desde entonces, explica Forbes, el país no ha producido una nueva oleada de creadores de riqueza en sectores emergentes (especialmente en los tecnológicos) y existe una ausencia de innovación.

Madrid y Cataluña vuelven a situarse como los principales polos de concentración de riqueza, con la capital como epicentro financiero del país. Madrid encabeza de la lista en número de millonarios (29), con una riqueza media de 1.613 millones y 29 posiciones en la lista que aportan 40 grandes fortunas, para acumular 46.788 millones.

Cataluña se mantiene en segunda posición con 28 fortunas, que acumulan 29.723 millones y una riqueza media de 1.062 millones.

Fortunas mallorquinas

Por su parte, Mallorca destaca con nueve millonarios que acumulan un total de 12.950 millones de euros.

Los mallorquines que aparecen en la lista y su posición son los siguientes:

9.-Miguel Fluxá Roselló con 3.000 millones (1.300 millones más que en 2024)

Es el presidente ejecutivo y accionista destacado de Iberostar, uno de los grupos hoteleros españoles más importantes con establecimientos en todo el mundo. Posee el 51% de Sayglo holding SL, sociedad de Miguel Fluxá Roselló y sus hijas, Sabina y Gloria Fluxá Thienemann (24,5% cada una). En 2025, el patrimonio del empresario hotelero supera los 3.000 millones de euros, elevándolo del puesto 16 al puesto 9 de la lista.

17 -. Carlos March con 2.000 millones (900 más que en 2024)

Carlos March Delgado / Grupo Banca March

Posee un 34% de Banca March, la misma parte que su hermano Juan. Es, asimismo, accionista de Corporación Financiera Alba, a través de la cual invierten en empresas como Viscofan, Ebro Foods, Naturgy y muchas otras.

18.- Juan March Delgado con 1.900 millones (800 más que en 2024)

Con una fortuna ligeramente inferior a la de su hermano Carlos en 2025, Juan March es otro de los grandes accionistas de Banca March, con una participación del 34%. Es también socio de Corporación Financiera Alba, la empresa familiar a través de la que todos los hermanos cuentan con participaciones en muchas grandes empresas. Su fortuna se ha incrementado considerablemente, escalando nada menos que 26 posiciones.

27.- Carmen Riu Güell con 1.500 millones(300 más que en 2024)

Tras su retirada de los cargos ejecutivos en 2024, Carmen Riu Güell mantiene la presidencia del consejo de administración del Grupo RIU, uno de los mayores operadores hoteleros de Europa, que dirige su hermano Luis Riu. En 2025, el grupo ha culminado la fusión de sus dos principales sociedades, Riu Hotels S.A. y Hotel San Francisco S.A., con el objetivo de simplificar su estructura y reforzar el control familiar.

28.-Luis Riu Güell con 1.500 millones (300 más que en 2024)

Luis Riu, CEO de RIU Hotels and Resorts. / RIU

Luis Riu Güell dirige RIU Hotels & Resorts tras la retirada de Carmen Riu del puesto ejecutivo. En 2024 el grupo superó los 4.082 millones de euros en ingresos brutos, un 13% más que el año anterior, impulsado por una ocupación media del 89% y 6,7 millones de clientes. Bajo su liderazgo, además de la reciente fusión entre Riu Hotels S.A. y Hotel San Francisco S.A., la compañía ha invertido en reformas y nuevas aperturas, consolidando la eficiencia operativa.

64.- Isabel García Lorca e hijas con 790 millones (190 más que en 2024)

Madre e hijas son las propietarias del grupo Piñero, nacido en 1975 como agencia de viajes y convertido hoy en una empresa hotelera con presencia en España y Latinoamérica. Ostentan esta propiedad a través de la sociedad Levantur SA, de la cual Isabel posee un 34% y sus hijas un 21% cada una. Su fortuna se ha incrementado este año y han escalado cinco puestos en la lista.

66.- Gabriel Escarrer hijo y familia con 760 millones (340 menos que en 2024)

Gabriel Escarrer / Manu Mielniezuk

Tras el fallecimiento de Gabriel Escarrer Juliá (fundador de Meliá Hotels International) en noviembre de 2024, Gabriel Escarrer Jaume ostenta el cargo de presidente y consejero delegado. Asumió la presidencia ejecutiva en 2016 y ha liderado los resultados recientes del grupo, que en 2024 superó los 2.000 millones de euros de ingresos y registró un resultado neto consolidado en torno a 162 millones de euros, un 24% mayor que en 2023.

69.- Gloria March Delgado con 700 millones

Gloria March, hermana de Leonor, Juan y Carlos March, es, junto al resto de sus hermanos, dueña de Banca March y accionista de Corporación Financiera Alba. A través de esta última, Gloria cuenta con participaciones en otras grandes compañías, tales como Ebro Foods, Viscofán o Acerinox entre otras. Su fortuna le ha valido la entrada en solitario al puesto 69 de la lista Forbes este año.

89.- Leonor March Delgado con 500 millones

Junto a sus hermanos, Carlos, Juan y Gloria, es dueña de Banca March. Leonor posee un 15% del negocio, mientras que su hermana Gloria tiene otro 15% y Juan y Carlos un 34% cada uno. Es accionista de Corporación Financiera Alba al igual que el resto de su familia, a través de la cual invierten en múltiples empresas, y se incorpora a la lista Forbes por primera vez este año, en el puesto 89.