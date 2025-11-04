El Govern evita abordar la cogestión aeroportuaria en su reunión con AENA en Palma

Pese a la presencia de tres consellers del Govern en la visita de este lunes a las obras de ampliación de Son Sant Joan -José Luis Mateo, Catalina Cabrer y Alejandro Sáenz de San Pedro-, encabezada por el vicepresidente de AENA, Javier Marín, el tema de la cogestión aeroportuaria volvió a quedar fuera de la agenda. Así lo confirmó el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, quien ayer reconoció tras el encuentro y ante los medios que “hoy no hemos hablado de cogestión” y que la reunión y posterior visita se centró en seguir de cerca los trabajos que AENA ejecuta en el aeropuerto de Palma.

El conseller destacó la magnitud de las obras y su ejecución “con el aeropuerto abierto”, pero admitió que la reunión se limitó a cuestiones técnicas. “Veníamos tres consellers del Govern prestando atención especialmente a estas obras”, dijo Mateo, que subrayó que el Ejecutivo autonómico ha pedido a AENA “el máximo rigor” en la fase final del proyecto para garantizar la seguridad y el confort de los pasajeros.

Con todo, la cita dejó sin tratar uno de los asuntos más reclamados por el propio Govern: la cogestión aeroportuaria. “Hoy no era el momento de hablar de cogestión, pero habrá más momentos para hablar de eso y no estoy desviándome de la pregunta”, afirmó Mateo, intentando rebajar la ausencia de avances. Aun así, insistió en que “la apuesta del Govern es muy clara: seguimos apostando por la cogestión, creemos que debemos tener voz en las principales decisiones que tengan que ver con los accesos y con el movimiento aeroportuario de nuestras islas”.

Tanto Mateo como el vicepresidente de Aena apelaron durante la visita a la “cooperación”, la “coordinación” y la “colaboración” entre ambas instituciones. Ambos dirigentes pusieron el acento en el trabajo conjunto que se mantiene en torno a las obras de Son Sant Joan, aunque el encuentro volvió a dejar claro que esa colaboración se limita, por ahora, al ámbito técnico y operativo. Ninguna de las partes situó sobre la mesa la cuestión de la cogestión, pese a que el Govern la reivindica como una prioridad política.

Un debate reabierto en el Parlament

La visita se producía apenas unas semanas después de que el Parlament aprobara, con amplio consenso, una proposición no de ley que reclama al Gobierno central y a AENA un modelo de cogestión de los aeropuertos de Baleares. La iniciativa, impulsada por el Grupo Popular y respaldada por la mayoría de partidos -con la única excepción de Vox en algunos puntos-, insta al Ministerio de Transportes a cumplir el Estatut d’Autonomia y a impulsar una ley que permita la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre infraestructuras, sostenibilidad y movilidad aeroportuaria.

El acuerdo parlamentario también exige reforzar las condiciones laborales en los aeródromos, mejorar la coordinación en seguridad y ajustar la gestión aeroportuaria a la estrategia de contención turística del Govern, en línea con las preocupaciones sobre saturación y convivencia con los residentes.

Imagen de la reunión ayer mantenida entre el Govern y AENA. / AENA

Sin información sobre el proyecto del almacén de explosivos

Por otro lado, preguntado por el proyecto para construir un almacén de explosivos en la base aérea de Son Sant Joan, el conseller Mateo admitió que el Govern “de momento” no dispone de información del Ministerio de Defensa. Señaló que se trata de “una cuestión que está en manos del Ministerio” y que todavía no se han facilitado detalles sobre la capacidad, dimensiones ni características del futuro almacén.

Mateo confió en que, una vez se concreten los aspectos técnicos del proyecto, “habrá la imprescindible comunicación y coordinación” entre Defensa y el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, la respuesta del conseller volvió a poner de manifiesto la falta de información que el Govern tiene sobre decisiones que afectan directamente al entorno aeroportuario. El Ejecutivo desconoce los planes de Defensa para una instalación de este tipo, hecho que constata la limitada capacidad de influencia real que mantiene sobre infraestructuras estratégicas como Son Sant Joan.

Cataluña avanza, Baleares espera

Mientras en Baleares el debate sigue en punto muerto, el Gobierno central ha abierto en paralelo una mesa de trabajo con la Generalitat de Cataluña para estudiar un modelo de cogestión en sus aeropuertos. En cambio, desde Madrid se insiste en que “la cogestión no está sobre la mesa” para las islas, una posición que contrasta con las reiteradas demandas de la presidenta Marga Prohens y del conjunto del Parlament.

El escenario, por tanto, deja a Baleares en una situación de espera: el Govern mantiene su discurso favorable a compartir la gestión con AENA, pero los encuentros institucionales más recientes, como el de este lunes, continúan centrados en cuestiones técnicas y no abordan el fondo político de la reivindicación. La jornada de ayer evidenció a un Ejecutivo autonómico que sostiene la bandera de la cogestión en el plano político pero que aún no ha logrado trasladar ese debate a la mesa con AENA ni al terreno de las negociaciones efectivas con el Ejecutivo central.