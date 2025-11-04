El GOB pide a la Fiscalía que investigue el envenenamiento de tres milanos en Mallorca
En febrero y marzo de este año se localizaron tres milanos muertos en dos fincas de la isla
E.P.
El grupo ecologista GOBha instado este martes a la Fiscalía a abrir diligencias de investigación por el envenenamiento de tres ejemplares de milano real (Milvus milvus), hallados en Mallorca en febrero y marzo, y ha manifestado su intención de personarse en la causa como acusación particular.
En febrero y marzo de este año se localizaron tres milanos muertos en dos fincas de Mallorca, ha recordado la entidad verde en un comunicado.
Dos de los ejemplares iban equipados con dispositivos de seguimiento telemétrico colocados por técnicos del Gob, en el marco de la colaboración con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para el seguimiento de esta especie en peligro de extinción.
Cebos envenenados
Las posteriores necropsias y analíticas efectuadas confirmaron los indicios iniciales de que las tres rapaces habían muerto por ingestión de cebos envenenados. Los ejemplares fueron localizados gracias a los emisores de posicionamiento GPS que permiten detectar anomalías en los movimientos y actuar rápidamente frente a posibles incidentes.
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural informó el pasado septiembre de la apertura de dos expedientes sancionadores por posible incumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El departamento autonómico ha trasladado a la Fiscalía de Baleares toda la documentación de los informes veterinarios y análisis toxicológicos, así como sobre la identificación de los presuntos autores del envenenamiento, recogida por los agentes de Medio Ambiente y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con la solicitud de apertura de diligencias de investigación penal.
El GOB considera que la investigación es necesaria "ante la gravedad de los hechos" y por tratarse de indicios claros de un posible delito contra la fauna.
La entidad ha comunicado a la Fiscalía su voluntad de personarse como acusación particular en estos casos de envenenamiento, para aportar, si el fiscal lo considera oportuno, toda la información derivada del seguimiento telemétrico de estos ejemplares.
Especie en peligro de extinción
El GOBha recordado que el milano real (Milvus milvus) es una especie catalogada en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. El uso de veneno está prohibido y constituye un delito grave según el Código Penal español, con penas de prisión de hasta dos años, multas que pueden llegar a los 200.000 euros e inhabilitación para la actividad para la inhabilitación.
Según el GOB, la muerte de estos ejemplares pone de manifiesto la necesidad de intensificar las investigaciones y la estricta aplicación de la normativa para erradicar definitivamente el uso de veneno en el medio natural de Baleares.
El milano, como rapaz carroñera y cazadora, juega un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas, ya que elimina restos de animales muertos, ayuda a controlar la propagación de enfermedades y contribuye a mantener el equilibrio poblacional de otras especies.
