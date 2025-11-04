“Fans de tu Talento”: el evento inmersivo de Mandarin Oriental que llena de aspirantes Casa Esment

El nuevo Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca ha convertido la búsqueda de personal en una experiencia que se vive como si fuera una estancia en un cinco estrellas. Tras el arranque con gran afluencia el pasado lunes, este martes Casa Esment volvió a abrir sus puertas a decenas de candidatos, y lo hace también este miércoles, en unas jornadas de selección que combinan entrevistas, dinámicas y un recorrido por la filosofía de servicio de la marca. La cita, organizada del 3 al 5 de noviembre en Palma, está concebida para que los asistentes sientan desde el primer minuto qué significa trabajar en un proyecto llamado a redefinir el lujo en la isla.

Una selección que se vive como una bienvenida

Los candidatos que lo han deseado han podido acudir a la cita mediante servicios de traslado exclusivos desde distintos puntos de la isla, que la organización ha dispuesto para que nadie quede fuera por cuestiones de movilidad . A su llegada, cada uno de ellos ha sido recibido como un verdaderos huésped: acreditación personalizada y detalles de bienvenida que permiten saborear lo que viene después. Los aspirantes han podido recorrer un circuito pensado para transmitir el arte de la hospitalidad de Mandarin Oriental: presentación de valores, espacios temáticos vinculados a gastronomía y wellness, e interacciones con responsables de distintos departamentos. La idea es pasar de “candidato” a “huésped por un día”, con acreditación y una acogida cuidada al detalle, fiel al estándar internacional del grupo. El formato, explican desde la organización, busca poner a las personas en el centro y detectar pasión, autenticidad y compromiso más allá del currículum.

“Queremos que cada persona sienta lo que significa formar parte de Mandarin Oriental antes incluso de incorporarse”, resume Duarte Correia, director general del futuro resort en Mallorca. La apuesta pasa por que el talento local se convierta en el alma del proyecto, una idea que el directivo ha subrayado en distintas comunicaciones recientes.

Dónde, cuándo y cómo participar

Las jornadas se celebran en Casa Esment (Camí de Son Roca 17B, Palma), un edificio de referencia por su vocación formativa y social. La inscripción se gestiona a través del portal del evento, en colaboración con Turijobs, y permite elegir franja horaria. Recuerda que puedes acogerte al servicio de tránsfer que ofrece la organización.

Qué perfiles se buscan

El abanico de posiciones es amplio y responde a la futura operativa del hotel: recepción y guest experience, restauración y cocina, spa y bienestar, mantenimiento y servicios técnicos, así como perfiles de gestión y administración. Durante el recorrido, los equipos de selección explican estándares, itinerarios de desarrollo profesional y posibilidades de movilidad interna dentro del grupo. El objetivo declarado: construir un equipo diverso y vocacional que encarne la cultura de servicio de Mandarin Oriental.

Un proyecto tractor para el empleo en Calvià

Mandarin Oriental Punta Negra abrirá en Costa d’en Blanes (Calvià) en un enclave frente al mar con 131 habitaciones (44 de ellas suites) y nueve casitas. La inversión y el posicionamiento del resort lo sitúan como uno de los hitos hoteleros de los próximos meses en Mallorca.

Tu oportunidad para formar parte del grupo. / Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca

Una oportunidad para “contar Mallorca” desde el servicio

La dirección del proyecto insiste en que incorporar talento de la isla permitirá ofrecer una hospitalidad más auténtica, conectada con el territorio y su cultura. “No se trata solo de servicio, sino de compartir historias y calidez”, subraya Duarte Correia. La promesa de Mandarin Oriental (excelencia con alma local) empieza a materializarse en Casa Esment estos días, con candidatos que ya han cruzado la puerta para vivir una pre-experiencia de lo que será el nuevo Mandarin Oriental en Mallorca. Quien aún no lo haya hecho, este miércoles tendrá una última oportunidad.