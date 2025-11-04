Educación anuncia la gratuidad del transporte para alumnos de FP a partir del próximo curso

Educación pondrá en marcha la gratuidad del transporte escolar para el alumnado de Formación Profesional a partir del curso 2026-2027. Así lo ha anunciado el conseller del ramo, Antoni Vera, una medida que se prevé aplicar en las rutas escolares ya establecidas, en horario de mañana, garantizando que los estudiantes de FP puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto de alumnos.

"Con esta iniciativa, el Govern da un paso más en su apuesta por garantizar las mismas oportunidades educativas a todo el alumnado. Además, se trata de una acción estratégica para combatir el abandono escolar en etapas postobligatorias, facilitando el acceso a los centros de Formación Profesional", argumentan desde el Ejecutivo autonómico.

Movilidad

Según explican desde la conselleria, esta medida se suma a las actuaciones que el Govern ha impulsado en materia de movilidad educativa. "Desde el curso 2024-2025, los estudiantes de Bachillerato ya disfrutan de transporte escolar gratuito, y en el curso actual se ha incorporado una instrucción pionera que permite el uso flexible del transporte para alumnos en régimen de custodia compartida, adaptándose a las necesidades familiares con paradas múltiples o vehículos alternativos", detallan.

"Con esta nueva ampliación, el Govern reafirma su compromiso con una educación accesible, inclusiva y territorialmente equilibrada, donde la movilidad no sea un obstáculo para la formación", determinan desde el Ejecutivo balear.