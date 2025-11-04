Debate sobre pesca sostenible en Palma: “Bruselas debe escuchar a los pescadores mallorquines”

“Hay que hacer mucha promoción y ser constantes en valorar lo nuestro. En televisión solo sale el salmón, el ‘súper salmón’, y deberíamos hacer lo mismo con nuestro pescado local. Ha salido la temporada de llampuga, pues matraca con la llampuga por todas partes, para que cale”. Con estas palabras, el pescadero Marcos Carbonell, propietario de El Puerto de Marcos, resumió el espíritu del debate sobre pesca sostenible celebrado en la sede de la Autoritat Portuària de Balears, moderado por Marta Albo, investigadora del Centro Oceanográfico de Baleares (IEO-CSIC).

Pescadores, pescaderos e investigadores se reunieron ayer para debatir sobre los desafíos del sector, casi un año después de la huelga nacional a la que se sumó la flota mallorquina en protesta contra la propuesta de la Comisión Europea (CE) de reducir los días de pesca de los barcos de arrastre en un 79%. Una medida que, según el sector, habría significado "la muerte de toda la pesca en las Balears".

Finalmente, la medida fue retirada ante la presión de los pescadores. El comisario europeo de Pesca y Océanos, Costa Kadis, explicó entonces que los profesionales del Mediterráneo “podrán pescar los mismos días, o casi los mismos días, que este año”, insistiendo en que “habrá las mismas oportunidades, pero de forma mucho más sostenible”.

Mayor autonomía

El patrón mayor del Port de Pollença, Joan Suau, pidió una mayor autonomía normativa para el Mediterráneo: “Las leyes nos llegan desde Bruselas, y aquí deberíamos tener normativas propias, de nuestras autonomías, dentro de la ley de pesca, no solo las que vienen impuestas desde Bruselas. Deberíamos poder participar en esa toma de decisiones y la Unión Europea debería escuchar a los pescadores mallorquines.”

Suau advirtió también de la gravedad del momento que atraviesa el sector: “Todo va ligado. El relevo generacional es un problema muy grave. En cuanto al impacto humano, hay muchos retos, y el cambio climático es uno de los mayores.”

El pescador destacó la necesidad de realizar estudios sobre el efecto del cambio climático en las especies y los periodos de reproducción, así como de revisar las vedas y promover el consumo local: “Antes la gente tenía tiempo para limpiar el pescado; ahora todo el mundo trabaja y no tiene tiempo. Hay que promover nuestro producto, que es de calidad.”

La investigadora Marta Albo, moderadora del debate, destacó el potencial de crear alianzas entre pescadores, científicos y consumidores: “Algo positivo es que desde aquí se pueden crear más alianzas. Los retos están muy claros: debemos hablar de soluciones.”

Por su parte, Marcos Carbonell insistió en la diferenciación del pescado mallorquín frente al importado: “El producto de aquí es mucho mejor que el de fuera; es el que quiero vender y con el que quiero diferenciarme.”

El pescadero reclamó más promoción, educación alimentaria y apoyo al comercio local: “La gente dice que come pescado, pero suele ser salmón. Hay que potenciar las pescaderías de barrio y fomentar el comercio local. Tenemos que estudiar por qué el pescado se está quitando de los platos.”