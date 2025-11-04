La consellera de Salud, sobre las "penosas condiciones" que ha denunciado el personal sanitario en s'Escorxador: "Ya estaba así en 2018"

La consellera de Salud, Manuela García, lanza balones fuera respecto a las "penosas condiciones" que ha denunciado el personal sanitario en el centro de salud de s'Escorxador y asegura que "ya estaba así en el 2018". Así ha respondido García esta mañana en el Parlament a las críticas lanzadas por parte del portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien ha reclamado al Govern que arregle la "situación lamentable" del centro sanitario.

De esta forma la consellera de Salud culpa al anterior Ejecutivo de la situación en la que se encuentra actualmente el centro sanitario. "¿Sabe cuándo se estrenó el PAC de s'Escorxador? En 2018. El centro de salud ya estaba así en 2018, ¿por qué ustedes no pusieron la primera piedra?", ha expresado García. Asimismo, la representante del Govern asegura que este año "pondrán la primera piedra" para solventar el mal estado en el que se encuentran las instalaciones de s'Escorxador.

"No sabe gestionar"

Por su parte, el portavoz socialista Iago Negueruela señala que la denuncia respecto a la "situación lamentable" del centro de salud de s'Escorxador es de 2025, no de 2018. "Esto es lo que denuncian hoy y usted se va a 2018, esto no es saber gestionar. Si con más recursos que nunca usted no es capaz de hacer las mejoras que necesita la sanidad de estas islas es que usted no merece ser consellera", recalca Negueruela.

"Penosas condiciones"

Cabe señalar que médicos y enfermeras del centro de salud de s’Escorxador, en Palma, han denunciado públicamente las "penosas condiciones" en las que, aseguran, tienen que atender a sus pacientes. A través de un vídeo que han difundido, los profesionales muestran el deterioro de las instalaciones, con humedades, goteras, lavabos atascados, mobiliario roto, óxido, bichos e incluso ratas. También lamentan la falta de materiales básicos, como uniformes o un desfibrilador.

Los trabajadores califican el centro de "insalubre" y denuncian que llevan años reclamando una solución sin obtener respuesta. En el vídeo, critican que hace apenas un mes la consellera de Salud, Manuela García, visitó el centro y el departamento difundió imágenes "que parecían sacadas de unas instalaciones maravillosas”.