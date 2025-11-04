CAEB ve estabilidad en el empleo, CCOO reclama reformas para alargar la temporada

Empresarios y sindicatos valoran los datos de empleo correspondientes al mes de octubre, que confirman que Baleares mantiene su fortaleza laboral pese al final de la temporada turística. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y Comisiones Obreras (CCOO) coinciden en reconocer la buena salud del mercado laboral, pero difieren en el diagnóstico y en las soluciones para consolidar el proceso de desestacionalización.

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, destaca que el mercado laboral "sigue manteniéndose fuerte" y que el mes de octubre "ya está plenamente integrado dentro de la temporada alta". Planas subraya que, con un descenso interanual del paro del 6,1% y un crecimiento del empleo del 2,5%, Baleares demuestra su capacidad para mantener la actividad más allá del verano. "El ritmo de bajada del desempleo anual se mantiene en otoño igual que en los meses de verano", indica, insistiendo en que las cifras "ratifican la solidez de la economía balear".

No obstante, la presidenta de la patronal reconoce que el descenso de las contrataciones, con 28.100 nuevos contratos firmados en octubre (un 3,2 % menos que hace un año), pone de manifiesto las dificultades que atraviesan algunos sectores, especialmente la restauración y el comercio, que "han tenido comportamientos desiguales" durante esta temporada. Pese a ello, Planas subrayó que el mercado laboral balear sigue en niveles muy sólidos, con una contratación indefinida del 62,5 %, lo que demuestra "la consolidación de un empleo más estable y de mayor calidad".

Por su parte, CCOO valora positivamente el descenso del paro respecto a 2024, pero advierte de que la economía balear "sigue siendo fuertemente estacional". El sindicato considera que, aunque la temporada turística se alarga, "muchas zonas del archipiélago siguen sufriendo los efectos del fin de temporada", lo que obliga a miles de trabajadores fijos-discontinuos a recurrir a prestaciones o subsidios.

Para CCOO, "el reto actual es alargar el período de actividad de los fijos-discontinuos", un objetivo que requiere "reformas estructurales y una apuesta decidida por la formación y las políticas activas de empleo". La organización reclama mayor implicación del Govern y del tejido empresarial para acompañar la transformación del modelo productivo con recursos suficientes. "No basta con hablar de sostenibilidad o de cambio de modelo, la parálisis solo nos llevará a mayor saturación, precariedad y desigualdad".

El sindicato propone una estrategia basada en la formación, la diversificación económica y la innovación tecnológica, con el objetivo de crear una economía más resiliente y sostenible. También reclama a las empresas "no poner trabas a los permisos de formación" y ofrecer condiciones laborales que "permitan vivir y no solo sobrevivir".

Mientras CAEB ve en los datos la consolidación de un empleo más estable y en expansión, CCOO insiste en que la mejora debe ir acompañada de medidas que reduzcan la estacionalidad y eleven la calidad del trabajo. Ambas organizaciones coinciden en que Baleares atraviesa un momento de fortaleza laboral sin precedentes, pero divergen en la hoja de ruta: para los empresarios, la temporada ya se ha alargado; para los sindicatos, aún queda por hacerlo.