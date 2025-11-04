El BOE publica el nombramiento de Alejandro González Mariscal de Gante como juez decano de Palma

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer 3 de noviembre el nombramiento del magistrado Alejandro González Mariscal de Gante como nuevo juez decano de Palma.

González Mariscal de Gante, que durante más de una década ha sido el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma, sustituye a partir de hoy a la magistrada palmesana Sonia Vidal, que durante ocho años ha desempeñado sus funciones como jueza decana de la capital balear.

El nuevo juez decano tomará hoy posesión y acto seguido Vidal cesará de sus funciones.

Este cambio se produce en plena reorganización de la planta judicial, ya que en enero de 2026 empezará a funcionar el tribunal de instancia de Palma, tal como establece la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia.

El BOE publicó ayer el Real Decreto, de 29 de octubre de 2025, por el que se nombra decano exclusivo de los juzgados de Palma a González Mariscal de Gante. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el nombramiento en su reunión del pasado 21 de octubre, de conformidad a la elección efectuada por la junta de jueces de Palma celebrada el 29 de septiembre.

Ese día, el magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma fue elegido juez decano de Palma con 42 votos a favor de los 57 posibles. En las elecciones estaban llamados a votar todas las magistradas y magistrados titulares de los órganos unipersonales de Palma, así como los jueces de adscripción territorial que están en funciones de sustitución. El censo total de miembros de la judicatura con derecho a voto eran 57.

Juez de lo contencioso administrativo

González Mariscal de Gante ingresó en la carrera judicial en 2014 y desempeñó su primer destino en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma. Promocionó a la categoría de magistrado ocho años después, en noviembre de 2022, y continuó al frente del mismo juzgado.

El magistrado está vinculado a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en la que ha ejercido también como portavoz nacional.

A partir de hoy, tras la publicación de su nombramiento en el BOE, y con su toma de posesión, ya podrá actuar ya como juez decano de Palma y a partir del 1 de enero de 2026 será presidente del tribunal de instancia de Palma.

Su predecesora, Sonia Vidal, ha sido jueza decana de Palma durante los últimos ocho años, es decir, durante dos mandatos. La magistrada palmesana empezó en junio de 2017 y hoy mismo cesará de sus funciones, tras la toma de posesión de González Mariscal de Gante. Vidal se incorporará los próximos días a la Audiencia de Baleares. Su próximo destino será una de las salas de las secciones civiles de la Audiencia Provincial.