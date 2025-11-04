Baleares llega a la World Travel Market de Londres con un mercado británico a la baja que acorta estancias

Baleares no falta a la primera cita promocional en Londres y llega a la nueva edición de la World Travel Market (WTM) que se inaugura este marte, con un turismo británico que se está estancando (otra vez) mientras las estancias se acortan. Continúa siendo su segundo mercado emisor, pero las islas tienen que sacar pecho para que los turoperadores sigan apostando fuerte por concentrar capacidad en el archipiélago: cada vez más dirigen sus operaciones hacia países competidores como Grecia, Turquía, Marruecos o Túnez.

De enero a septiembre llegaron a España más de 15,3 millones de británicos, un 4 % más que en el mismo periodo de 2024. A Baleares han venido 3,1 millones, un 0,64 % menos. Aún hay que esperar el cierre del año, pero ya se vio en ejercicio pasado una caída del 3,25 %, con 3,5 millones de turistas. Y hasta septiembre también se van perdiendo turistas alemanes, un 2 %.

Aumenta la concentración de británicos que van a Canarias en detrimento del resto de destinos españoles

En el otro lado de la balanza pesa que ahora los británicos viajan fuera de la temporada alta, aprovechando, por ejemplo, las diferentes vacaciones escolares cuando vienen en familia, lo que incrementa la desestacionalización, como observaba Pedro Medina, consejero adjunto de Turespaña en Londres en una reciente presentación online sobre este mercado. Y también sigue aumentado la concentración del flujo desde el Reino Unido a Canarias, destacaba Medina.

Gran estand

En la World Travel Market Baleares contará con el espacio más grande hasta ahora en el recinto ferial Excel, en un estand de 544 metros cuadrados, explican desde la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes. El presupuesto del Govern para la WTM supera los 816.500 euros, cifra provisional que incluye el alquiler del espacio en Excel, el montaje y los desplazamientos y alojamiento de la comitiva, en esta ocasión en el Meliá White House. Por su parte el Consell de Mallorca destina 75.000 euros a la feria, con lo cual se rondan los 900.000 euros en total.

La delegación balear ha llegado este lunes a Londres llega encabezada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien la tarde de este lunes asistía a la inauguración de Miró: Islas Baleares, destino cultural de vanguardia, exposición organizada en el W1 Curates Studios, en la calle Oxford. Este martes, ya en el recinto ferial, Prohens estará a cargo de la presentación Islas Baleares en transformación: sostenibilidad y turismo. Seguro que en sus reuniones con los turoperadores se mentará la subida de la ecotasa, tema de desagrado tanto para las mayoristas como los hoteleros que sigue sin acabar de definirse toda vez que ha quedado en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

Después llegará el turno del Ayuntamiento, con el alcalde Jaime Martínez, que trae a la capital británica su carrera de fondo para convertirse en capital cultural europea en 2031. Y el Consell de Mallorca ha apostado por rendirse a la inteligencia artificial para centrar su primera apuesta promocional que arranca con la gran feria de Londres y también por traer un mini correfoc a las calles londinenses.

Calvià llega a la WTM alardeando también de su estrategia de desestacionalización, como muestra que crece el número de establecimientos abiertos durante todo el año, que ha pasado de 21 en 2024 a 25 este año, señala el Ayuntamiento.

En el discurso de todos, políticos y hoteleros, rondará el mismo argumentario: que los dos mercados emisores dominantes en Baleares, el alemán y el británico, toquen techo es una oportunidad para la diversificación y el crecimiento en otras geografías de origen. Mientras, el archipiélago sigue con récord de visitantes, con más de 16,6 millones hasta septiembre, con un incremento del 2,4 % respecto al mismo periodo del año pasado, y un gasto turístico de 20.492 millones de euros y un alza del 5,5 %. Y España sigue siendo principal destino para los turistas británicos, en concreto para uno de cada cuatro viajeros, según ABTA (Asociación de Agentes de Viaje británicos, por su sigla en inglés). En segundo lugar, figura Francia, seguido por Italia, Estados Unidos, Grecia y Portugal.

Los británicos, como los alemanes, tampoco atraviesan una situación fácil en su economía, con una pérdida importante de poder adquisitivo que se plasma en estancias más cortas y búsqueda de vacaciones más baratas. También se percibe que siguen apostando por las staycations las vacaciones dentro de su propio país, el propio consejero de Turespaña en Londres, Manuel Butler, lo mencionaba a tener de las buenas temperaturas en el país. También advertía que los británicos siguen con preocupación las noticias sobre las olas de calor o las protestas contra la masificación.

Ryanair está valorando lanzar su propia división de turoperación

Turespaña también incide en el incremento de las reservas de paquetes en una continua recuperación del mercado organizado. En un mercado donde Jet2, seguida por TUI, es la mayorista dominante, Ryanair está valorando lanzar su propia división de turoperación, posibilidad que coincide con el importante recorte de plazas aéreas en España y el desvío a otros mercados, entre ellos Marruecos.

En general, Turespaña apunta a una fuerte apuesta de los turoperadores por mercados competidores como Grecia y Turquía y los emergentes Marruecos y Túnez. TUI está muy centrado en Turquía, mercados asiáticos y Latinoamérica. Mientras Jet2, el principal socio de los hoteleros mallorquines, lanza este invierno el mayor programa de su historia, con Canarias como su destino principal.