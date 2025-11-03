El vicepresidente de AENA reconoce que las distancias en el interior del aeropuerto de Palma seguirán siendo "necesariamente largas" tras las obras

El vicepresidente de AENA, Javier Marín, ha reconocido esta mañana durante su visita a las obras de remodelación de Son Sant Joan que las distancias a recorrer por los usuarios en el interior del aeródromo seguirán siendo "necesariamente largas" una vez terminen los trabajos de reforma. Marín ha defendido que en el aeropuerto de Palma se gestionan "muchas operaciones complejas y mucho tráfico Schengen y no Schengen", lo que dificulta la reducción de los trayectos a pie entre los controles, las terminales y las puertas de embarque.

Las obras de remodelación del aeropuerto tendrán cierta incidencia sobre la distancia de algunos recorridos. La extensión de los 'fingers', por ejemplo, hará que "alguna que otra distancia se pueda alargar", apuntaba Marín, que al mismo tiempo defendía que eso evitaría "utilizar los autobuses". Por el contrario, el acceso a la terminal D, ha explicado el responsable de AENA, mejorará tras las obras: "Se entrará por el centro, sin la necesidad de recorrer todo el dique", ha detallado.

Preguntado por si el recorrido del pasajero continuará pasando por los 'duty free', ha apuntado que "eso no aumenta las distancias" y que se trata de una oferta comercial que existe en todos los aeropuertos españoles y europeos.

Actuaciones "menos visibles" el año que viene

Marín, después de reunirse con los consellers de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer y de visitar las obras de Son Sant Joan, ha celebrado que las obras estarán listas en 2026 y que el próximo verano ya no tendrán ningún impacto sobre los pasajeros.

El vicepresidente de Aena ha explicado que los trabajos están al 70 por ciento y que las actuaciones pendientes para el año que viene serán "menos visibles". "Es una obra que era necesaria y que permitirá al aeropuerto de Palma prestar un servicio de calidad como el que la isla de Mallorca se merece", ha afirmado.

Según ha destacado, actualmente queda la "menor parte" de las obras, que tienen una inversión total de más de 500 millones de euros, de modo que los pasajeros realizarán el recorrido final el próximo verano. También están pendiente las obras en el módulo D, que se cerrará durante el invierno, así como la construcción de una pasarela adicional entre el aparcamiento y la terminal.

Sobre el encuentro con los consellers del Govern, Marín ha considerado que para que funcione bien Son Sant Joan la coordinación continua con el Ejecutivo autonómico es "esencial". Por ejemplo, ha apuntado que los equipos de Aena están trabajando en los planes del futuro tren a Llucmajor, que pasará por el aeropuerto. "Trabajamos mucho con ellos y hemos hablado todos estos temas", ha afirmado.

"Especial consideración" para los residentes

Tras la visita de los consellers al aeropuerto de Palma para conocer el estado de la reforma, Mateo ha recordado algunas de las reivindicaciones del Govern como ciertas mejoras en el aparcamiento del aeropuerto para que "se tenga especial consideración" a los residentes. "Somos quienes más acudimos al aeropuerto y creemos que necesitamos un especial mimo por parte de Aena", ha agregado. El conseller de Movilidad ha reclamado que los residentes no tengan que acceder a los pisos cuarto, quinto y sexto del aparcamiento, sino que se facilite el acceso en las primeras plantas.

El conseller también ha indicado que se han detectado "algunas deficiencias puntuales" durante los trabajos, principalmente de coordinación entre subcontratas, que han sido corregidas con la intervención de la Inspección de Trabajo. Mateo ha recordado que el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) realiza visitas mensuales al aeropuerto de Palma: "Seguirá vigilante con que se mantengan esas condiciones de confort y de seguridad de todos los trabajadores de este aeropuerto".

Desde el Govern han puesto sobre la mesa la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada en lo relativo a la movilidad y han instado a Aena a "seguir trabajando y colaborando" para garantizar un buen transporte público para los trabajadores. "Para nosotros este aeropuerto no es un aeropuerto más, no es un punto de acceso más, es, en cierta manera, como parte de nuestro hogar, parte de nuestra casa y lo sentimos todos muy nuestro y queremos que se cuide lo nuestro", ha defendido.

El conseller Mateo ha expresado su satisfacción por el ritmo de ejecución, aunque ha reiterado que el Govern mantiene su preocupación para que las obras finalicen "en tiempo y forma", y ha subrayado que la prioridad del Ejecutivo es garantizar la seguridad de todos los trabajadores, los que participan en la construcción y el personal habitual del aeropuerto.

Sin información sobre el almacén de explosivos de Son Sant Joan

Por otro lado, preguntado por el proyecto para construir un almacén de explosivos en la base aérea de Son Sant Joan, el conseller ha señalado que el Govern "de momento" no cuenta con información del Ministerio de Defensa. "Es una cuestión que está en manos del Ministerio que lógicamente cuando se confirmen todos sus extremos, tanto la capacidad como dimensiones, cuál ha de ser el proyecto definitivo que finalmente se ponga sobre la mesa, pues contamos lógicamente con que habrá la imprescindible comunicación y coordinación por su parte", ha añadido.