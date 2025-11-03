Última fase de obras en el aeropuerto de Palma: en 2026 habrá nuevas pasarelas, mostradores y zonas de descanso

El aeropuerto de Palma encara la recta final de su mayor remodelación en veinte años. Con más del 70% de los trabajos ya ejecutados, este invierno se desarrollará una nueva fase de actuaciones centradas principalmente en la planta de facturación, mientras que el último periodo de obras se extenderá hasta 2026. La previsión es que la próxima temporada de verano los pasajeros ya puedan disfrutar de un aeropuerto prácticamente renovado.

Las obras se concentran en la zona de facturación y accesos

Las actuaciones que comenzarán a finales de este mes se ejecutarán en áreas visibles para los usuarios, con el objetivo de mejorar la comodidad y la funcionalidad del edificio terminal. Entre las principales novedades figura la creación de un nuevo núcleo vertical de comunicación que conectará directamente las tres plantas del aeropuerto mediante escaleras mecánicas, ascensores y escaleras convencionales, una conexión que hasta ahora no existía.

También se llevará a cabo la reubicación y renovación de las oficinas de aerolíneas y compañías de handling, con el fin de optimizar la distribución y facilitar el trabajo operativo. Además, se instalarán dos nuevos mostradores de facturación para reforzar la atención al pasajero.

En el exterior, se iniciará la construcción de una pasarela cubierta que unirá el edificio del aparcamiento con el terminal, con el objetivo de mejorar la circulación en la zona de llegadas, una de las áreas con mayor tránsito de personas y vehículos.

Modernización de módulos y nuevos espacios para el pasajero

El módulo D permanecerá cerrado durante el invierno para acometer la renovación completa de su techo, que incorporará una iluminación más eficiente, nuevos conductos de aire y un revestimiento actualizado del falso techo. En paralelo, se avanzará en la instalación de puertas de embarque con 'fingers' en los módulos A y D, sin que ello afecte a la operativa habitual.

Otra de las mejoras destacadas será la transformación de la terraza conocida como “solárium”, que se convertirá en una zona exterior dentro del área restringida. Este espacio contará con cafeterías y áreas para el descanso, el ocio y el trabajo, ampliando las opciones para los pasajeros que esperan su vuelo.

Un aeropuerto más local y conectado

La renovación de Son Sant Joan también pone el foco en el impulso al producto local, con una oferta comercial que incluye 179 marcas mallorquinas y más de 1.900 referencias en catálogo, además de la colaboración con 125 proveedores de la isla.

La magnitud del proyecto supone un reto técnico y organizativo sin precedentes: actualmente se desarrollan 65 proyectos de forma simultánea, 40 promovidos por Aena y 25 de carácter privativo, con la participación de más de 25 empresas contratistas en un entorno plenamente operativo.

Con una inversión global de 560 millones de euros, la remodelación del Aeropuerto de Palma de Mallorca persigue mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la experiencia del pasajero. Aena ha decidido además adelantar 80 millones de euros inicialmente previstos para 2027, con el objetivo de acelerar la finalización del proyecto y ofrecer antes unas instalaciones más modernas, cómodas y adaptadas a las necesidades actuales.