Ricardo Angora, psiquiatra en Médicos del Mundo: "El trauma colectivo en Gaza está destruyendo la funcionalidad de una generación entera"

Tras 20 años de cooperación en Palestina, ¿cómo definiría el panorama psicológico de la población antes de las recientes escaladas?

Antes de la reciente escalada, Gaza ya había sufrido recrudecimientos crónicos de la violencia desde el bloqueo de 2007, con operaciones militares frecuentes, en 2009, 2011, 2014... Aunque de menor escala que la actual, el patrón de bombardeos y destrucción era el mismo. Esta exposición constante a la violencia ha provocado vivencias traumáticas y ha generado un estado de desesperanza casi continuo en la población. El confinamiento, el alto desempleo y la falta de proyectos de vida, especialmente para los jóvenes, han afectado gravemente la salud mental. Clínicamente, esto se traduce en altos niveles de estrés, ansiedad, tristeza, desesperanza e, incluso, ideas autolíticas.

¿Qué mecanismos sociales y culturales observa en la sociedad palestina que actúan como protectores de la salud mental?

Desde un punto de vista antropológico, la familia extensa posee un gran valor en la sociedad palestina. Este núcleo amplio proporciona un apoyo emocional vital y sirve como un factor estructural para las vidas de las personas, permitiendo desarrollar planes y trabajo en común. Además, la vida comunitaria es determinante. La cultura palestina está muy arraigada y es muy de comunidad, lo que genera un fuerte sentimiento de pertenencia al pueblo, de vivencias comunes, de esperanza e ilusión. Estos dos elementos, la familia extensa y la vida comunitaria, son esenciales para el fortalecimiento de la resiliencia colectiva y la capacidad de funcionamiento de la sociedad.

En un contexto de ataques constantes y destrucción de infraestructuras, ¿cómo puede Médicos del Mundo ofrecer una atención de salud mental efectiva?

Médicos del Mundo opera en Gaza desde 2007. La estrategia se basa en equipos locales para salud mental, apoyo psicosocial e intervenciones clínicas, lo cual es clave por su conocimiento cultural. La prioridad es la intervención precoz del trauma, especialmente infantil, para prevenir el estrés postraumático crónico, difícil de tratar. También es vital la intervención temprana en el duelo traumático para evitar duelos patológicos. Finalmente, se aplica un enfoque comunitario para tratar el trauma y el duelo colectivo, fortaleciendo la cohesión social más allá de las terapias individuales. Es la forma de trabajar que tienen los profesionales de la salud mental que forman parte de los equipos locales de Médicos del Mundo. Y nosotros, los profesionales internacionales de la organización que trabajamos allí, lo que hacemos es coordinar este tipo de intervenciones y apoyar a los equipos locales en el desarrollo de las líneas de intervención.

Los niños y adolescentes palestinos viven constantemente múltiples ciclos de violencia. ¿Qué proyecciones hace sobre las secuelas a largo plazo en su desarrollo emocional?

Las vivencias traumáticas en un contexto de violencia extrema tienen un efecto devastador en niños, niñas y adolescentes. Al carecer de las herramientas psicológicas necesarias, esto dejará secuelas en su desarrollo evolutivo, por eso es crucial la intervención precoz a través de expresiones emocionales, dibujo, juego e interacciones, porque los niños y jóvenes son quienes más sufren las consecuencias del conflicto en su salud mental.

De cara al futuro, cuando la ayuda de emergencia finalice, ¿qué tipo de infraestructura de salud mental será vital para evitar una catástrofe psicológica masiva?

Médicos del Mundo apoyó la creación y el desarrollo de seis centros de salud mental comunitaria en Gaza, en Jan Yunis, Rafah, Al-Balah, Gaza City y Belén, proporcionando equipamiento y capacitando a profesionales de salud mental, incluyendo psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Estos centros contaban con espacios separados para la atención infantil y actualmente, gran parte de ellos no están operativos debido a daños por bombardeos, destrucción, pérdida de equipamiento y escasez de medicamentos esenciales, incluso para tratar TDAH en menores. Además, muchos profesionales han sido víctimas o se han desplazado y para restaurar los servicios, se requiere una urgente reparación y reconstrucción de infraestructuras, el restablecimiento del equipamiento, la reincorporación y nueva capacitación del personal, y el refuerzo de programas específicos para el tratamiento del trauma, tanto para adultos como para jóvenes.

El estigma social en torno a la salud mental es un problema universal. ¿Cómo se manifiesta esto en Palestina, y cómo se trabaja para normalizar la necesidad de apoyo psicológico en medio de la lucha por la supervivencia?

Efectivamente el estigma sobre la salud mental es universal y está presente en Gaza con sus particularidades culturales. Para combatirlo, Médicos del Mundo realiza campañas de concienciación y sensibilización, como la celebración del Día de la Salud Mental con cartelería y programas de radio, e interviene en centros educativos en colaboración con el Ministerio de Educación. El objetivo es normalizar la conversación sobre salud mental para evitar la discriminación y el rechazo. Además de luchar contra el estigma, la organización tiene como línea de trabajo clara la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, ya que a menudo se ven vulnerados sus derechos de ciudadanía. Para ello, se realizan intervenciones dirigidas a las instituciones locales para asegurar la preservación de sus derechos.

¿Qué mensaje espera que el público de Mallorca se lleve después de su charla de este lunes?

El objetivo fundamental es crear conciencia sobre la salud mental y el bienestar psicosocial en zonas de conflicto. Este aspecto es clave y se ve gravemente afectado por la violencia, lo que provoca una quiebra psicológica que resulta en la pérdida de funcionalidad y autonomía de las personas. Más allá de la crisis de heridos y la falta de acceso sanitario, es vital reconocer que la salud mental requiere recursos para ser atendida. El propósito de tratar estos problemas, y el objetivo de Médicos del Mundo, es que la población, a pesar del sufrimiento, mantenga la capacidad de funcionar por sí misma en contextos de alta exigencia. Se busca que la ciudadanía y los profesionales reconozcan las limitaciones funcionales que produce la violencia psicológica y la necesidad de intervenir para mitigarlas, garantizando un nivel de funcionalidad adecuado.