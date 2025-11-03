El profesorado de la concertada se le rebela al Govern: "Prohens nos ha olvidado"

El malestar entre el profesorado de la enseñanza concertada va en aumento y las presiones sindicales se intensifican. A las protestas de las últimas semanas de USO, se unen ahora las del sindicato STEI, que ha acusado al Govern de Marga Prohens de “olvidar” a los trabajadores de este sector y de no haber cumplido los compromisos adquiridos en el acuerdo firmado en marzo de 2023 con el anterior Ejecutivo, encabezado por el socialista Martí March.

Según el STEI, la Conselleria de Educación, dirigida por Antoni Vera, ha puesto en entredicho aquel acuerdo (que permitió, entre otros avances, iniciar el pago del segundo al quinto sexenio y revisar los módulos de funcionamiento de los centros) sin haber presentado ninguna propuesta nueva que mejore las condiciones laborales del personal de la concertada. El sindicato critica que, a mitad de legislatura, el Govern no haya convocado ni una sola reunión de la mesa de concertada para abordar temas pendientes como la recuperación del 2,9% salarial reconocido por sentencia judicial, la equiparación de los sexenios con la enseñanza pública o la reducción de la carga lectiva prometida.

“El profesorado de la pública ya ha cobrado el 65% de lo que se le debía y tiene un calendario claro para percibir el resto antes de 2026. En cambio, en la concertada no se ha avanzado nada”, denuncian desde el STEI.

Ante esta situación, los delegados y representantes del sindicato se concentrarán mañana martes, de 10 a 11 horas, frente al Parlament para exigir al Govern que convoque de inmediato la mesa sectorial y retome las negociaciones.

Por su parte, USO, sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, inició hace dos semanas una serie de concentraciones para reivindicar la recuperación del 2,9% correspondiente a 2020 y 2021 y el abono del plus de insularidad. La organización reclama también la firma de un acuerdo que garantice un calendario de pago de los atrasos salariales derivados de los incrementos del IPC aún no aplicados al colectivo, así como otras mejoras en las condiciones laborales del personal docente de la enseñanza concertada.