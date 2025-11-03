El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares

El PP presenta su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en la Educación de Baleares. Los populares han registrado esta mañana en el Parlament su iniciativa para modificar el artículo 135 de la ley educativa y "blindar a nivel legislativo" que tanto castellano como catalán sean reconocidas como las dos lenguas propias de las islas.

Una proposición que llega justo un día antes de que se vaya a debatir en la Cámara el proyecto lingüístico de Vox donde también se incluía anular el decreto de mínimos y controlar a los docentes a través de la Inspección Educativa.

Decreto de mínimos y autonomía de centro

Así, la propuesta registrada por el PP introduce dos modificaciones legislativas. Por un lado, se incorpora por ley la vehicularidad de las dos lenguas oficiales, tanto del catalán como del castellano, "respetando la autonomía de los centros, respetando el decreto de mínimos, respetando la ley de Normalización y, como no puede ser de otra manera, respetando el Estatuto de Autonomía", según ha explicado esta mañana en rueda de prensa el portavoz Sebastià Sagreras.

Por otro, apunta el propio Sagreras, se añade la difusión de las modalidades insulares prevista "que es lo que también prevé el Estatuto y que era lo que defendía la enmienda original impulsada por el Partido Popular y que también había sido aceptada”.

El portavoz del PP también subraya que esta ley también "recupera el consenso unánime que se alcanzó durante la tramitación de la ley educativa de 2022 a iniciativa del PP”, y que, según recuerda, “fue roto incomprensiblemente por el PSIB a 24 horas de votarse la ley”.

No se ha negociado con Vox

Cabe señalar que esta propuesta la presenta el PP de forma unilateral y sin haber sido negociada con Vox. "No teníamos inconveniente en que fuera Vox quien la presentase, pero como han pasado varias semanas, no se ha llegado a concretar y teniendo en cuenta que estaba en el programa del PP, hemos creído oportuno iniciar esta tramitación", recalca Sagreras.

Así, habrá que esperar para ver si los de Abascal darán apoyo o no a esta iniciativa de los populares. Por el momento, desde Vox aseguran que desconocían esta propuesta del PP y su postura es la de debatir mañana en el Parlament su proyecto lingüístico. "A partir de aquí ya valoraremos qué hacemos", aseveran fuentes vinculadas a Vox.

Propuesta de Vox, a debate

Cabe recordar que la iniciativa del PP llega justo un día antes de que se vaya a debatir en la Cámara Balear la propuesta lingüística de Vox. Una proposición donde se incluye anular el decreto de mínimos y controlar a los docentes a través de la Inspección Educativa.

Así, los populares ya han adelantado que votarán en contra de esta medida. "La propuesta de Vox va mucho más allá que la nuestra, modificando y poniendo en cuestión la ley de normalización lingüística y la autonomía de centro", destaca la portavoz adjunta Marga Durán.