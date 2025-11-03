Mazón compara el territorio destruido por la riada con la superficie de las islas Baleares

Carlos Mazón, el ya expresidente de la Generalitat de Valencia, ha realizado esta mañana una alusión a Baleares. En su discurso de despedida y para dar una explicación gráfica de lo que supuso las inundaciones que se produjeron hace ahora un año y que costó la vida de más de 200 personas, ha comparado el terreno destruido por la riada, con todo el territorio geográfico que representa Baleares. “La riada fue un tsunami inimaginable, de una proporción que aún no somos capaces de visualizar. Es el territorio equivalente a todas las islas Baleares, destrozado por el desbordamiento de un barranco mortal”, señaló el dirigente popular.

Mazón ha querido que a través de esta comparación, haciendo mención a Baleares, se pudiera calcular la envergadura de esta desgracia natural y el amplio territorio que resultó arrasado por el paso del agua. “Fue un récord de lluvias en España. Valencia está acostumbrada a sufrir gotas frías, pero no a la furia de la naturaleza”, señaló el hasta hoy presidente de la Generalitat, que esta mañana ha anunciado su renuncia al cargo después de ser acusado por las víctimas de ser el máximo responsable de todas las muerte, al no hacerse cargo en el momento de la coordinación de la emergencia, ya que en ese momento estaba comiendo en un restaurante con una periodista.