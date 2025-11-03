Mallorca se llama Aerotrópolis

La sumisión de Mallorca a Aena viene detallada por la propia empresa explotadora, cuando comunica que «ha mantenido una reunión con el Govern para informarle de las actuaciones que se llevarán a cabo». Donde queda clara la supremacía del convocante del encuentro, que se limita a notificar o «informar» a las autoridades, porque no está sujeto a ellas. De hecho, la descarada ampliación del aeropuerto «se llevará a cabo», sin que las instituciones mallorquinas tengan voz ni voto en este entierro de su voluntad.

Los colonialistas se resignan a «organizar una visita» de los jefes aborígenes, como si las autoridades y sus representantes mallorquines fueran extranjeros en su propio aeropuerto. Ni siquiera se exigió a los consellers que mostraran su tarjeta de embarque, antes de adentrarse en el territorio extranjero. Ahora bien, ni fotos ni periodistas, secretismo y opacidad.

Un Govern en condiciones se hubiera negado a la humillación de Aena, por eso se presentaron en Son Sant Joan hasta tres miembros sin voz ni voto del ejecutivo balear. El primero de los indios responde por José Luis Mateo, que debería extender su denominación a Conseller de Transportes no Aéreos. Jefe de autobuses en una isla inaccesible por carretera, que procesa casi cuarenta millones de pasajeros anuales.

En vez de tanto presumir de Chopin y es Trenc, los indígenas deberían reconocer que Mallorca es en realidad una Aerotrópolis, entendida como una realidad territorial esclavizada a un aeropuerto. La interrupción de las pistas paralizaría a la isla entera, y nadie puede descartarla con la desastrosa gestión de las calamidades cotidianas. ¿Dónde está el dron que obligó a cerrar Son Sant Joan el mes pasado?

Tras ser informados por sus superiores de Madrid, los consellers de Balears ni se atrevieron a plantear la «cogestión», un término maldito que desaloja a los políticos que se atreven a plantearlo. La única versión oficial del acto entre jefes y subordinados, emitida por supuesto desde Aena, somete cualquier proyecto a «las necesidades actuales del aeropuerto». Mallorca y los mallorquines ni aparecen, por eso se llama Aerotrópolis.