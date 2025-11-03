El juez rechaza que las obras del aeropuerto de Palma hayan modificado las condiciones de trabajo de los controladores aéreos

Un juzgado de Palma ha rechazado que se haya producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los controladores aéreos de Mallorca al verse obligados desde mediados de marzo de 2025 a estacionar sus vehículos en el edificio de aparcamientos de Son Sant Joan, en vez de junto a la torre de control, al haberse cerrado el túnel subterráneo debido a las obras que se llevan a cabo en la terminal.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) presentó en primavera una demanda contra la decisión de Enaire de clausurar el pasado 13 de marzo el túnel subterráneo que les permitía acceder a sus puestos de trabajo en la torre y el centro de control del aeropuerto, así como aparcar en una zona aneja y, en su lugar, instaurar un sistema de acceso que comporta estacionar sus coches en la tercera planta del parking de Son Sant Joan y luego andar hasta la torre de control, lo que incrementa en unos 15 minutos el tiempo para llegar al trabajo y en otros 15 minutos para abandonarlo. Además, el colectivo se quejaba también de que se desconoce la fecha en la que la torre del centro de control se desplazará a Son Bonet.

El sindicato de controladores impugnó la medida empresarial y pidió a un juzgado de lo social de Palma que anulara la decisión de Enaire al considerar que se habían modificado sustancialmente las condiciones de trabajo del colectivo y se había vulnerado su convenio, cosa que descarta de plano el juez.

La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), desestima la demanda de los controladores y absuelve a la Entidad Pública Empresarial Enaire.

El magistrado reconoce la “molestia evidente” que padecen ahora estos trabajadores afectados por el conflicto, ya que antes del 13 de marzo podían aparcar sus coches junto a la torre de control, mientras que ahora lo tienen que hacer en el edificio de aparcamiento general de Son Sant Joan, “con el consiguiente gasto de tiempo en el desplazamiento hacia y desde el puesto de trabajo”. Sin embargo, el juez también valora el hecho de que Aena haya cedido el uso gratuito de este espacio para los empleados de Enaire. Se trata de 300 plazas de aparcamiento ubicadas en la tercera planta del edificio.

“El lugar de aparcamiento cuyo uso se ha cedido a los trabajadores afectados por el conflicto se encuentra vigilado y cubierto y es el lugar acondicionado para el estacionamiento de vehículos más próximo al centro de trabajo” de los demandantes, según señala la sentencia.

Obras en la terminal

El juzgado de lo social de Palma subraya que la decisión de cerrar el túnel subterráneo viene motivada por una circunstancia ajena a Enaire como son las obras de remodelación de las instalaciones de Son Sant Joan, obras sobre las que tiene potestad Aena y no Enaire y que han sido calificadas como estratégicas en el documento de regulación aeroportuaria, en el que se fijan las condiciones que deberán cumplir los aeródromos de la red Aena durante el periodo 2022- 2026.

La sentencia destaca que no se han visto afectadas sustancialmente las condiciones de trabajo de los controladores aéreos de Palma. “Ni las funciones realizadas por los trabajadores, ni la retribución que perciben por razón de la prestación de sus servicios, ni la jornada laboral ni los horarios en los que realizan la prestación de los servicios se han visto alterados”, detalla la resolución judicial.

Enaire tiene la obligación de facilitar lugares de aparcamiento, cubierto y vigilado, a los controladores en la zona más próxima posible del lugar de trabajo. Esta obligación de origen convencional “tiene un carácter accesorio” a las obligaciones esenciales, por lo que su alteración, sea o no ajustada a derecho, “no implica una modificación sustancial de las condiciones de trabajo para los afectados”, concluye el juez.

Además, Enaire y Aena formalizaron un acuerdo por el que los controladores disponen de 300 plazas gratis en el parking de Son Sant Joan. Estas plazas deberán estar señalizadas adecuadamente con pintura o señalización similar y separadas adecuadamente de las demás plazas públicas de parking. Se accederá y se saldrá del edificio de aparcamiento por la rampa trasera, igual que los trabajadores de Aena y coches de alquiler de la segunda planta. “Como bien apuntó el abogado del Estado y conoce cualquier usuario del aeropuerto, el estacionamiento en estas plazas acarrea la obligación de la tarifa fijada por Aena”, recuerda el juez.