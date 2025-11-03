La izquierda balear censura la "indignidad" de Mazón y el PP responde que Sánchez "también tarda en dimitir"

Los partidos de la izquierda balear censuran la "indignidad" de Carlos Mazón tras anunciar hoy su dimisión mientras el PP responde que Pedro Sánchez "también está tardando en dimitir" Así, el PSIB-PSOE considera que el anuncio del 'president' de la Generalitat Valenciana llega "tarde" y refleja el "caos" del PP en toda España, incluido en Baleares.

El portavoz parlamentario de los socialistas , Iago Negueruela, apunta que la dimisión de Mazón llega "tarde" y es "indigna", desde su punto de vista, porque sus declaraciones muestran que "no podía seguir en el cargo y se ha despedido de la peor forma posible", lo que considera que es "un poco" el reflejo de lo que "está sucediendo en las instituciones donde gobierna el PP con Vox" y donde "hay inestabilidad, hay falta de responsabilidad, bloqueos, crisis en la gestión de DANAs, crisis en la gestión de negligencias sanitarias, como en Andalucía, y hay mentiras continuas para tapar gestiones lamentables".

En este sentido, "se observa que hoy la Comunidad Valencia tiene una inestabilidad enorme, que Extremadura va a elecciones, porque no ha sido capaz de desbloquear una negociación presupuestaria, se ve como Aragón no sabe si hará lo mismo, porque también tiene un bloqueo de toda su actividad parlamentaria, con un bloqueo presupuestario total". "Se observa, por tanto", añade Negueruela"que, cada vez más, desde que se conformaron los gobiernos autonómicos la senda es el fracaso de la gestión del PP".

Més per Mallorca

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, apunta a un acuerdo tácito entre PP y Vox para mantener a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat valenciana tras un año de la tragedia por la dana. "Mazón dimite a día de hoy porque lo han sostenido PP y Vox", afirma el ecosoberanista en una rueda de prensa en la que ha calificado a Mazón de "inepto" e "indecente".

"Cuando una persona lleva dos años cumplidos al frente de la Generalitat, tiene asegurado 15 años de sueldo, de dos asesores y de coche con chófer como miembro del Consejo Jurídico Consultivo", censura el portavoz de Més, que acusa a PP y Vox de "garantizarle un sueldo hasta que se jubile". Apesteguia también menciona a "todas aquellas personas que han aplaudido durante este último año a Mazón, empezando por la presidenta balear, Marga Prohens". "También son corresponsables del dolor causado a las víctimas", añade.

"Sánchez tarda en dimitir"

Por otro lado, el PP de Baleares ha indicado que "respeta" y "entiende" la dimisión de Mazón, pero asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "máximo responsable de la administración del Estado con competencias en la gestión, tarda en dimitir".

Así lo ha expresado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, al ser preguntado en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, por la comparecencia ofrecida por Mazón este lunes para anunciar su cese en el cargo.

No obstante, Sagreras también muestra su "tristeza" por la "vehemencia" con la que se han expresado sobre este tema los portavoces parlamentarios de la oposición, ya que ha recordado los hechos similares que ocurrieron en Sant Llorenç des Cardassar en 2018 con el Govern del Pacte.

"Una catástrofe de estas dimensiones no trae ninguna consecuencia buena, ni abre ningún escenario fácil pero se echa en falta las dimisiones del presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, o quienes eran los responsables de informar sobre los avisos en el barranco del Poyo o quienes tenían que ejecutar las obras previstas", manifiesta. Además, el portavoz del PP critica que el Gobierno de España "no fue diligente" a la hora de enviar ayuda a la Comunitat Valenciana.