Hotels VIVA acomete reforma integral en Viva Eden Lago e implementa el concepto Selection Club

Hotels VIVA afronta la próxima temporada con una reforma integral de su establecimiento VIVA Eden Lago en Port de Alcúdia. El proyecto implica una profunda actualización de espacios e instalaciones.

La cadena hotelera busca con esta intervención consolidar el hotel en el segmento de turismo familiar y deportivo en el norte de la isla, con una apertura prevista para la próxima temporada.

La reforma introduce varias novedades en las instalaciones. En la zona de piscinas, se incorpora una wet bubble hinchable para la zona infantil, mientras que los adultos podrán disfrutar de un solárium panorámico con camas balinesas.

Además, la adición de una piscina climatizada permitirá prolongar la temporada de uso. La oferta se complementa con un nuevo Sports Bar, un gimnasio ampliado y una Splash Pool Area diseñada para el entretenimiento acuático de las familias.

Una de las incorporaciones clave en el VIVA Eden Lago es la integración del concepto Selection Club. Este servicio, que ya está presente en el resto de hoteles de la cadena, proporciona un abanico ampliado de atenciones y servicios exclusivos.

Incluye prestaciones como amenities orgánicos certificados, ropa de cama y almohadas de alta gama, y servicio de conserjería disponible 24 horas. Con esta reforma, Hotels VIVA culmina la implantación del Selection Club en toda su colección de hoteles.

Hotels VIVA acudirá esta semana a la World Travel Market de Londres, uno de los principales encuentros internacionales del sector turístico. La cadena mallorquina aprovechará la feria para anunciar la renovación del Eden Lago y presentar su apuesta por la sostenibilidad.

La delegación, que incluye al CEO Xavier Català y al nuevo director comercial y de marketing Carlos Gómez, mantendrá reuniones clave con turoperadores y partners para reforzar la presencia de la marca en los mercados emisores y promover su modelo de turismo responsable.