Las esteticistas de Baleares exigen una titulación específica para el uso de maquinaria

Las esteticistas de Baleares, a través de la nueva junta directiva de la asociación sindical ASINEBA, exige que todas las profesionales que realicen tratamientos a través de la técnica de la aparatología deben demostrar la correspondiente formación reglamentaria. Estos técnicas están relacionadas con los tratamientos de la piel.

La patronal de este sector asegura que en la actualidad se están ofreciendo este tipo de servicios por determinados centros de estética, con el problema de que las profesionales que los realizan ni tienen los conocimientos, ni tampoco cuentan con la acreditación correspondiente que, por otra parte, es obligatoria.

Según Asineba, esta situaciónr pone en riesgo la salud de los clientes, que en la mayoría de casos desconocen la complejidad que representa realizar un buen uso de estas máquinas por parte de los profesionales.

La asociación, que está integrada en Pimem, ha querido lanzar un mensaje positivo y a la vez que constructivo, animando a todos los centros a que cumplan con la normativa europea. Ello supone contar con la formación necesaria que acredita los conocimientos necesarios para el uso de la maquinaria con la que se realizan estos tratamientos de piel. La presidenta de la asociación, Mari Carmen Muñoz, asegura que “el nuevo equipo de dirección se marca como objetivos defender una práctica profesional segura, ética y responsable”. La nueva junta directiva que representa a este sector se ha propuesto trabajar de una manera constructiva con la administración pública, con el objetivo de promover la regulación y la profesionalización del sector. “Es importante exigir la titulación oficial de formación profesional en estética para poder ejercer y de eta manera garantizamos conocimientos cualificado y elevamos la categoría de la profesión”, según señaló Muñoz.

A nivel interno todos los profesionales del sector coinciden en la necesidad de seguir trabajando para conseguir el crecimiento de esta asociación. “Vamos a seguir diseñando formaciones específicas y muy técnicas para las socias y los socios. Los cursos ayudan a actualizar y a conocer nuevas técnicas de estética”, señaló la presidenta de esta patronal profesional.