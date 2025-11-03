La empresa que transportaba a los perros que murieron se compromete a investigar lo ocurrido

La empresa de transportes, que trajo desde Lituania a los 27 perros de caza que murieron en el trayecto en barco entre Barcelona y Palma, ha asegurado que el transporte se llevó a cabo “siguiendo los mismos protocolos y precauciones” aplicados en anteriores ocasiones, sin que con anterioridad se “hubiese producido ningún incidente, ni ninguna afectación a los animales transportados”.

Esta empresa, denominada We Travelhome, ha querido mostrar su profunda consternación por la muerte de los canes de caza, a la vez que ha mostrado el “máximo respecto” hacia los animales fallecidos y hacia sus propietarios.

La transportista mantiene que el vehículo utilizado para trasladar a los perros es un vehículo especialmente adaptado para el transporte de animales vivos. Un camión que está equipado con cabinas individuales, sistemas de ventilación y los elementos requeridos para garantizar las “condiciones adecuadas de seguridad y bienestar animal durante el trayecto”, sostiene la empresa.

Se asegura también que en estos momentos todavía se carece de los datos concluyentes que señalen la causa exacta del incidente. Por lo tanto, desde We Travelhomo se anuncia que la empresa no va a aventurar hipótesis, ni tampoco se van a atribuir responsabilidades, “hasta que no finalicen las diligencias y comprobaciones técnicas pertinentes”.

La empresa transportista asegura que desde el primer momento ha mostrado su total colaboración con las autoridades competentes y con los propietarios de los animales, con el “objetivo de aclarar los hechos de manera transparente y rigurosa”. Y se mantiene que en estos momentos “lo más importante es respectar el proceso de investigación y evitar cualquier especulación que pueda interferir en su correcta resolución”.