El Consell enfría por el momento el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca
La institución insular asegura que sigue trabajando para que esta medida "sea una realidad cuanto antes" aunque también admite la necesidad de que se apruebe "la cobertura legal necesaria" para llevarla a cabo
La prueba piloto del traslado se tenía que haber iniciado entre finales de octubre y principios de este mes
El Consell de Mallorca enfría el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a la propia isla de Mallorca de manera inminente. La institución insular asegura que sigue trabajando para que este traslado "sea una realidad cuanto antes" aunque también admite la necesidad de que se apruebe "la cobertura legal necesaria" por parte del Govern una vez ha caído en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos.
"Continuamos con nuestro plan y esperemos que se apruebe lo más rápido posible la cobertura legal necesaria. Queremos que este traslado sea una realidad cuanto antes y como institución estamos trabajando a tres bandas con el Govern y el Consell de Ibiza para que se cumpla lo antes posible", ha expresado esta mañana en rueda de prensa el presidente del Consell, Llorenç Galmés.
Prueba piloto
Cabe recordar que, en un principio, la idea era que la prueba piloto de este traslado se iniciara "entre finales de octubre y principios de noviembre" de este año, según reconoció el propio presidente Galmés. No obstante, el traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca ha quedado en el aire después de que Vox tumbara el pasado mes de octubre en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos del Govern.
En este sentido, dicha propuesta se sustentaba gracias a la normativa que no fue convalidada en la Cámara, por lo que se desconoce de qué manera podrá salir adelante.
Vox admite negociaciones
Por su parte, desde Vox han admitido que están actualmente en negociaciones con el Govern de Marga Prohens para llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Así, los de Abascal se muestran dispuestos a que el Ejecutivo vuelva a presentar en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos, pero exigen que se eliminen "todas las referencias de la agenda 2030".
"Si el PP quiere aprobar este proyecto y quita todo lo que sea agenda 2030 no tendremos problema en que lo vuelvan a presentar y aprobarlo", ha afirmado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet