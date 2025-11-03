Las tiendas de Mallorca ofrecerán menos ropa durante el próximo año

Las tiendas de textil, calzado y complementos de Mallorca van a ofrecer menos producto a sus clientes durante el próximo año, según se reconoce desde las organizaciones empresariales del sector. El motivo es simple, y radica en que las previsiones de ventas que se habían hecho para 2025 han «pinchado» debido a la llegada de unos turistas con menor capacidad de gasto, sumado a una clientela local «empobrecida» por los elevados desembolsos que se ve obligada a hacer para acceder a una vivienda. Ante esta reducción en la facturación, se afirma que las compras que estos establecimientos realizan para llenar sus estantes durante 2026 se han reducido alrededor de un 25%, aunque hay tiendas que elevan este recorte incluso hasta el 40%.

El hecho de que las ventas están quedando este año por debajo de lo previsto y de los niveles de 2024 es apuntado por la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo; el director general de Afedeco, Antoni Vilella; y por el presidente de la asociación comercial de Jaume II, Pedro Mesquida.

Menos encargos

En estos momentos se están haciendo los encargos de producto para la campaña de otoño-invierno de 2026 y hace meses que se hizo otro tanto con los del próximo verano (estas compras se realizan con un año de antelación), y Mesquida cifra en alrededor de un 25% la reducción que se ha aplicado respecto a los encargos que el pasado ejercicio se habían hecho para poner a la venta durante el presente. Carolina Domingo afirma que hay establecimientos en los que esta reducción se cifra entre un 30% y un 40%.

Las tiendas están reduciendolos encargos de moda para vender durante 2026. / B. Ramón

Desde todas las citadas organizaciones se habla de unos resultados peores durante este año que en 2024, algo que para Carolina Domingo resulta especialmente preocupante en un momento en el que se va a entrar en algunas de las peores semanas para el sector, como son las del mes de noviembre hasta la celebración del Black Friday (este año será el día 28 del citado mes) y las de marzo hasta el inicio de la Semana Santa.

Hay que tener en cuenta que durante noviembre cierran ya una gran parte de los establecimientos comerciales de las zonas turísticas y la reducción de los visitantes eleva la dependencia de la demanda de los residentes.

Los presidentes de Pimeco y de Jaume II coinciden además en que la campaña del Black Friday dista de ser positiva para el comercio tradicional, por cuanto supone adelantar la adquisición de regalos para la Navidad pero con la aplicación de descuentos, lo que recorta el margen de beneficio para las empresas del sector.

Limitar el Black Friday

Sobre este punto, Mesquida señala que la intención inicial de muchos pequeños establecimientos es la de limitar la citada campaña de finales de noviembre al menor número de días posible. Hay que tener en cuenta que el día 30 (domingo) se ha incluido en el calendario de festivos con actividad comercial que aprueba el Govern a propuesta de las organizaciones del sector, lo que va a permitir a las grandes superficies prolongar sus ofertas hasta esa fecha.

La presidenta de Pimeco señala que en este contexto resultan especialmente importantes las iniciativas que desde esta patronal y Afedeco se adoptan para reactivar el consumo navideño a través de la campaña ‘Palma: tot un centre de diversió’ (ya es tradicional el pequeño tren que se pone en marcha en esas fechas para los niños), y que tienen como objetivo que la ciudad sea un lugar atractivo también para los turistas durante esas jornadas.