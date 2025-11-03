Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas Abordaje integral del cáncer de próstata

La biopsia de próstata por fusión combina las imágenes de una resonancia magnética con las de una ecografía transrectal realizada en tiempo real en el quirófano; la integración de ambas imágenes proporciona una visión tridimensional de la próstata. Esto permite identificar la ubicación exacta de las lesiones y extraer con mayor precisión muestras de tejido de las zonas en las que existe sospecha de patología tumoral. Así se logra un diagnóstico más fiable y se facilita el acceso a tratamientos individualizados.

El Hospital Quirónsalud Palmaplanas y Clínica Rotger cuentan con un equipo de biopsia por fusión que mejora significativamente la precisión diagnóstica frente al procedimiento convencional.

El doctor Juan Pablo Burgués con el equipo de Biopsia por fusión. / QuirónSalud

El sistema más avanzado del mercado

Este equipo integra un software de fusión elástica de imágenes que corrige en tiempo real la deformación de la próstata causada por la introducción de la sonda transrectal o la aguja de punción, logrando una fusión de imágenes óptima.

El Dr. Juan Pablo Burgués explica: «La superposición de las imágenes tridimensionales obtenidas en la resonancia magnética con las de la ecografía durante la toma de muestras nos permite dirigir la aguja con máxima precisión hacia las zonas que previamente han sido identificadas como sospechosas».

Imagen obtenida mediante la fusión de imágenes de resonancia magnética y ecografía. / QuirónSalud

Además, el Dr. Burgués menciona: «Hemos realizado más de 40 casos que confirman la enorme mejora en la precisión diagnóstica». «Mediante la biopsia por fusión, la precisión a la hora de detectar lesiones malignas es muy alta».

Este procedimiento se recomienda en pacientes con lesiones sospechosas detectadas en la resonancia magnética y en aquellos incluidos en protocolos de vigilancia activa.

VENTAJAS DE LA BIOPSIA POR FUSIÓN • La fusión de imágenes de resonancia magnética (RM) y ecografía transrectal reduce los falsos negativos y aumenta en un 30% la precisión en la detección de lesiones malignas. • El procedimiento es ambulatorio y se realiza bajo sedación en el área quirúrgica, mediante un abordaje transperineal, que disminuye el riesgo de infección frente a la técnica transrectal. • Menor necesidad de repetir biopsias. • Reincorporación a las actividades ordinarias en 24 horas.

Especialistas con amplia experiencia asistidos por robot, abordaje personalizado y sin lista de espera

La cirugía de próstata asistida por robot presenta unos resultados mejores en cuanto al control de la micción y a la recuperación de la función sexual.

En Clínica Rotger se diseña una estrategia terapéutica individualizada, basada en el diagnóstico y las prioridades del paciente. En caso de indicación quirúrgica para realizar una prostatectomía, el acceso al circuito de cirugía robótica es inmediato, sin lista de espera.

Dra. Marta de la Cruz / QuirónSalud

Ventajas del abordaje robótico:

Además de un circuito personalizado, la cirugía robótica presenta múltiples ventajas. La doctora Marta de la Cruz, experta en Cirugía de Próstata de Clínica Rotger, detalla como la precisión de movimientos de los brazos robóticos y la visión tridimensional en alta definición «permiten realizar cirugías más precisas que reducen los efectos secundarios de una prostatectomía radical».

Dr. Alfred Mus / QuirónSalud

Múltiples estudios han demostrado como el abordaje quirúrgico robótico, mejora las tasas de recuperación de la función eréctil en pacientes de menos de sesenta años, gracias a técnicas de alta precisión que permiten la preservación neurovascular. Así como mejores resultados, cercanos al 95%, en recuperación de la continencia urinaria a los 3 meses de la intervención. Además, menor sangrado, estancias hospitalarias más cortas, menos complicaciones y, en definitiva, una rápida reincorporación a la vida activa. Lo confirma el doctor Alfred Mus, urólogo de la Clíncia Rotger que destaca: «La superioridad del abordaje robótico en Cirugía de Próstata se concreta en una mejor preservación de la continencia urinaria y la función sexual».

La asistencia del robot en la cirugía de próstata logra una recuperación más rápida de la continencia urinaria del paciente, mayor preservación de la función sexual y menor sangrado o complicaciones postoperatorias.

Por ejemplo, en países como Estados Unidos, más del 85% de las cirugías prostáticas se realizan con asistencia robótica. En este sentido, el Dr. Burgués concluye: «Ofrecer esta tecnología supone una mejora sustancial en la atención al paciente».

El equipo robótico facilita el trabajo del cirujano: permite realizar incisiones de menor tamaño (y por lo tanto una tasa de infecciones o complicaciones menor); también genera menos dolor postoperatorio y, generalmente, una hospitalización más corta, así como una recuperación más rápida. En conjunto, la introducción de la Biopsia por fusión en el diagnóstico y la cirugía robótica para la intervención del cáncer de próstata son avances muy importantes en la seguridad general del paciente, que contribuyen decisivamente a un mejor abordaje de la patología y a la obtención de mejores resultados, en cuanto a la supervivencia del paciente con una mejor calidad de vida.