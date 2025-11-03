Balears apuesta por el turismo cultural en la World Travel Market

Representantes de Balears acudirán desde mañana y hasta el 6 de noviembre a la feria de turismo World Travel Market (WTM) de Londres con el objetivo de posicionar al archipiélago como un destino para el turismo cultural en el mercado británico.

La conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Agencia de Estrategia Turística (Aetib), ha sido la encargada de coordinar toda la participación en el encuentro, en el que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estarán representadas en un expositor de 544 metros cuadrados. Como ha detallado el ejecutivo autonómico, se trata del mismo expositor que se estrenó en la pasada edición de Fitur 2025. El diseño, adaptado al nuevo espacio de WTM, invita a reflexionar sobre el uso y cuidado de los recursos naturales y está inspirado en el agua y sus ecosistemas. Con una firme apuesta por la sostenibilidad, tanto en sus materiales como en todo el proceso constructivo, el nuevo estand busca, además, ser un espacio funcional y útil para toda la actividad ferial que en él se desarrolla. Para ello, se han distribuido diferentes espacios propios para cada una de las islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como un ágora central que sirve de punto de encuentro. También se dispone de salas y espacios para reuniones, una aérea de presentaciones, guardarropía y sala de prensa. De esto modo, en el estand de Balears en la WTM estarán presentes con un mostrador propio los consells. También habrá nueve ayuntamientos de Mallorca y coexpositores privados, que son Blau Hotel, Mistertransfer, Zafiro Hotels, Barceló Hotel Group, Sidetours Incoming Services, Iberosports, Mytransfers, Altura y Melià Hotels International.

Aunque las actividades no arrancan hasta el martes, la presidenta Prohens asistirá este lunes a la inauguración de la muestra inmersiva Miró: Illes Balears destino cultural de vanguardia. El montaje se ha organizado en el centro expositivo W1 Curates Studios, situado en Oxford Street. Al acto también asistirán el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Turisme, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal. Prohens pronunciará el discurso inaugural de la muestra.