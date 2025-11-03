Turismo
Balears apuesta por el turismo cultural en la World Travel Market
La presidenta Prohens inaugura esta tarde en Londres una muestra inmersiva sobre Joan Miró
Representantes de Balears acudirán desde mañana y hasta el 6 de noviembre a la feria de turismo World Travel Market (WTM) de Londres con el objetivo de posicionar al archipiélago como un destino para el turismo cultural en el mercado británico.
La conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Agencia de Estrategia Turística (Aetib), ha sido la encargada de coordinar toda la participación en el encuentro, en el que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estarán representadas en un expositor de 544 metros cuadrados. Como ha detallado el ejecutivo autonómico, se trata del mismo expositor que se estrenó en la pasada edición de Fitur 2025. El diseño, adaptado al nuevo espacio de WTM, invita a reflexionar sobre el uso y cuidado de los recursos naturales y está inspirado en el agua y sus ecosistemas. Con una firme apuesta por la sostenibilidad, tanto en sus materiales como en todo el proceso constructivo, el nuevo estand busca, además, ser un espacio funcional y útil para toda la actividad ferial que en él se desarrolla. Para ello, se han distribuido diferentes espacios propios para cada una de las islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como un ágora central que sirve de punto de encuentro. También se dispone de salas y espacios para reuniones, una aérea de presentaciones, guardarropía y sala de prensa. De esto modo, en el estand de Balears en la WTM estarán presentes con un mostrador propio los consells. También habrá nueve ayuntamientos de Mallorca y coexpositores privados, que son Blau Hotel, Mistertransfer, Zafiro Hotels, Barceló Hotel Group, Sidetours Incoming Services, Iberosports, Mytransfers, Altura y Melià Hotels International.
Aunque las actividades no arrancan hasta el martes, la presidenta Prohens asistirá este lunes a la inauguración de la muestra inmersiva Miró: Illes Balears destino cultural de vanguardia. El montaje se ha organizado en el centro expositivo W1 Curates Studios, situado en Oxford Street. Al acto también asistirán el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Turisme, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal. Prohens pronunciará el discurso inaugural de la muestra.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet