Política
Aurora Ribot y Marisa Lucas, coordinadoras de Sumar
La formación ratifica a sus portavoces en Balears y elige a Javier Porto como portavoz adjunto
Sumar Balears celebró el sábado la primera reunión de su Grupo Coordinador Autonómico, que ratificó a Aurora Ribot y Marisa Lucas como co-coordinadoras y portavoces autonómicas y eligió Javier Porto como portavoz adjunto. En la segunda parte de la reunión, el Grupo Coordinador analizó el plan del Ministerio de Defensa para instalar en la base aérea de Son Sant Joan un gran almacén de material explosivo, de hasta 75 toneladas munición, adjudicado recientemente, según se ha advirtió, «sin el suficiente diálogo con las instituciones y la ciudadanía». Sumar reclamó «transparencia, explicaciones y la paralización inmediata» de cualquier obra que implique almacenar material explosivo en las proximidades de zonas habitadas. Y señaló que «la decisión se ha impulsado desde el área socialista del Gobierno».
