La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares

El tiempo en Baleares esta semana será estable con algunas nubes y con temperaturas más altas de lo normal para esta época del año hasta el jueves, cuando la llegada de un frente frío provocará un descenso de los termómetros y lluvia con tormenta.

Así lo ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las Islas, Miquel Gili, quien ha detallado que este lunes se prevé cielo poco nuboso en Ibiza y Formentera y algunas nubes y lluvias ocasionales en Menorca y el norte de Mallorca.

La semana arranca con temperaturas ligeramente más bajas que las del domingo, aunque por encima de lo normal para la primera semana de noviembre, con máximas de entre 20 y 23 grados. El viento será de componente norte flojo y moderado.

El martes el cielo continuará poco nuboso y el viento será del sur con intensidad floja, aunque a partir de la tarde podría ser moderado. Las temperaturas se mantendrán, entre 9 y 15 grados de mínima y entre 20 y 24 de máxima.

Este tiempo con cielo poco nuboso seguirá el miércoles, cuando las temperaturas podrían subir entre uno y dos grados, y el viento se espera flojo del sur o sureste.

Cambio de tiempo

El cambio de tiempo llega el jueves con la llegada de un frente frío, que afectará primero a las Pitiusas y provocará cielo nuboso con probabilidad de lluvias con tormenta. Según Gili, se prevé que la intensidad de las precipitaciones sea moderada y que no acumule grandes cantidades, entre 30 y 40 litros por metro cuadrado como máximo.

El viento registrará un cambio a partir de la tarde del jueves, cuando pasará a ser moderado y con rachas puntualmente fuertes en Ibiza y Formentera y en el sur de Mallorca. Las temperaturas noctunas bajarán, situándose entre 10 y 15 grados, y las máximas más altas se quedarán en 22 grados.

El frente frío pasará rápidamente, aunque el viernes continuará la inestabilidad en Menorca y el norte de Mallorca, con algún chubasco ocasional al inicio del día. En Pitusas el cielo será nuboso sin descartar precipitaciones.

El cambio de dirección del viento, que será de norte y norteste, provocará un descenso de las temperaturas, con mínimas de entre 8 y 15 grados y máximas de entre 18 y 22 grados. Con el paso del frente frío por las Islas, ha explicado Gili, se espera que las temperaturas registren valores habituales para esta época del año.