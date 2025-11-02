Retiran 36,8 toneladas de basura del litoral de Balears en cinco meses

El Servicio de Limpieza del Litoral, dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha cerrado la temporada 2025 con un balance de 36.804,57 kilos de residuos retirados de las costas del archipiélago, lo que supone un incremento del 32% respecto al año anterior.

La campaña, desarrollada entre mayo y septiembre —cinco meses de trabajo efectivo—, ha tenido como objetivo mantener la calidad ambiental y la seguridad en las zonas costeras y portuarias de las islas. En total, las embarcaciones han operado durante 153 días, con una media diaria de 269,39 kilos de residuos recogidos. El dispositivo ha contado con 23 embarcaciones, ocho de tipo litoral y quince de tipo playa, una más que en 2024, con la incorporación de una nueva unidad en la bahía de Alcúdia. Las embarcaciones de playa han retirado 20.462,05 kilos, con una media de 162,54 kilos diarios, mientras que las de litoral han recogido 16.342,53 kilos, con una media de 106,85 kilos diarios. Por islas, Mallorca ha liderado la recogida con 17.520,20 kilos, seguida de Ibiza con 9.598,20 kilosg, Menorca con 6.019,27 kilosg y Formentera con 3.666,90 kilosg. n