Prohens agradece a Josep Aloy el trabajo realizado en Turismo

La presidenta del Govern agradeció ayer a Josep Aloy sus dos años como director general de Turismo del Ejecutivo autonómico, después de que éste presentará el jueves su dimisión, la cual fue finalmente ratificada en el Consell de Govern del viernes. Y le deseó que «vuelva a disfrutar de la jubilación».

En un mensaje publicado en la red social ‘X’, la presidenta Marga Prohens expresó su agradecimiento a Aloy por los dos años en los que puso «su talento, conocimiento y experiencia a disposición del Govern y de los ciudadanos de Balears». «Porque», explicó la dirigente autonómica, «el ambicioso reto de la transformación del modelo turístico requería de alguien que conociera el sector y su marco normativo desde sus raíces y que quisiera al turismo, y nadie con la trayectoria de Aloy», concluyó. Ahora, el Govern inicia una nueva etapa con Miquel Rosselló como nuevo director general. De Rosselló, la presidenta Prohens destacó también su «magnífica trayectoria», para continuar con el trabajo con el liderazgo del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y «siempre desde el diálogo con el sector turístico en el marco del Pacto por la Sostenibilidad».