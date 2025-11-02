Localizados 14 migrantes tras llegar en una patera al sureste de Mallorca

La Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí han interceptado de madrugada a un total de 14 personas de origen magrebí que han llegado a bordo de una patera a la zona de Cala d'Or, al sureste de Mallorca.

Los agentes han localizado al grupo de 14 hombres inmigrantes este domingo en torno a las 3.15 horas, ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.

Con esta embarcación, en lo que va de año han llegado 343 pateras a Baleares, con un total de 6.314 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.