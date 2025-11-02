Localizados 14 migrantes tras llegar en una patera al sureste de Mallorca
Palma
La Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí han interceptado de madrugada a un total de 14 personas de origen magrebí que han llegado a bordo de una patera a la zona de Cala d'Or, al sureste de Mallorca.
Los agentes han localizado al grupo de 14 hombres inmigrantes este domingo en torno a las 3.15 horas, ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.
Con esta embarcación, en lo que va de año han llegado 343 pateras a Baleares, con un total de 6.314 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.
Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet