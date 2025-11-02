Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizados 14 migrantes tras llegar en una patera al sureste de Mallorca

Una patera en una imagen de archivo

Una patera en una imagen de archivo / DI

EFE

Palma

La Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí han interceptado de madrugada a un total de 14 personas de origen magrebí que han llegado a bordo de una patera a la zona de Cala d'Or, al sureste de Mallorca.

Los agentes han localizado al grupo de 14 hombres inmigrantes este domingo en torno a las 3.15 horas, ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.

Con esta embarcación, en lo que va de año han llegado 343 pateras a Baleares, con un total de 6.314 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

