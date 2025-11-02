Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interceptadas dos pateras con 21 migrantes en Mallorca y Formentera

Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares

Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares / GUARDIA CIVIL

EFE

Palma

Un total de 21 migrantes han sido detenidos este domingo tras arribar al sureste de Mallorca y a Formentera a bordo de dos pateras.

La Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí han localizado de madrugada a 14 personas de origen magrebí en una embarcación que ha alcanzado la zona de Cala d'Or, en Mallorca, ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.

Los agentes han detenido a un grupo de 14 hombres migrantes este domingo en torno a las 3.15 horas.

La segunda patera de la jornada en Baleares ha sido avistada hacia las 12.10 horas en la zona de Es Caló de Formentera y en este bote viajaban siete personas, también de origen magrebí.

Con estas dos embarcaciones, en lo que va de año han llegado 344 pateras a Baleares, con un total de 6.321 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

