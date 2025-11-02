Interceptadas dos pateras con 21 migrantes en Mallorca y Formentera
EFE
Un total de 21 migrantes han sido detenidos este domingo tras arribar al sureste de Mallorca y a Formentera a bordo de dos pateras.
La Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí han localizado de madrugada a 14 personas de origen magrebí en una embarcación que ha alcanzado la zona de Cala d'Or, en Mallorca, ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.
Los agentes han detenido a un grupo de 14 hombres migrantes este domingo en torno a las 3.15 horas.
La segunda patera de la jornada en Baleares ha sido avistada hacia las 12.10 horas en la zona de Es Caló de Formentera y en este bote viajaban siete personas, también de origen magrebí.
Con estas dos embarcaciones, en lo que va de año han llegado 344 pateras a Baleares, con un total de 6.321 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.
Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
