La Federación Balear de Caza llora la muerte de los 27 perros y defiende que los cazadores no son los responsables

La Federación Balear de Caza ha expresado este domingo su "profundo pesar" por la muerte de los 27 perros de caza hallados sin vida ayer en la bodega de un barco que viajó de Barcelona a Palma. Los animales formaban parte de un grupo de cazadores mallorquines que había viajado días antes a Lituania para participar en una temporada de adiestramiento y caza de becadas.

La presidenta de la Federación, Marta Lliteres, ha trasladado su apoyo a los propietarios, "profundamente afectados" por lo sucedido. "Para cualquier cazador, sus perros no son simples animales de trabajo, sino compañeros inseparables, fruto de años de dedicación, adiestramiento y cuidado diario", ha señalado. "La relación entre cazador y perro se basa en el respeto, la confianza y el afecto, y por eso la pérdida de estos animales supone un golpe emocional muy duro", ha añadido.

En el comunicado, la entidad insiste en que "los cazadores no tienen ninguna responsabilidad por lo sucedido", y que los propietarios habían contratado los servicios de una empresa especializada en transporte de animales (llamada WeTravelHome) "con el objetivo de garantizar que el traslado se llevara a cabo en las mejores condiciones de seguridad y bienestar posibles".

Según la Federación, el trayecto desde Lituania hasta Barcelona "se desarrolló con total normalidad", y fue durante la travesía marítima final hacia Mallorca cuando se produjo la tragedia. Según fuentes cercanas a los cazadores, la persona responsable de la empresa le cedió el cuidado de los perros a su hijo en Barcelona, y este fue el que no encendió el sistema de ventilación cuando dejó a los perros en la furgoneta.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar las causas exactas de la muerte. Los agentes han tomado declaración a los responsables del traslado y revisan las condiciones en que viajaban los animales dentro de la furgoneta la madrugada del sábado, aparcada en la bodega del ferry. Los perros que sobrevivieron fueron hallados semiinconscientes y desorientados, mientras que los cuerpos sin vida permanecen a la espera de autopsia, al menos algunos, para determinar la causa exacta de la muerte.

Desde la Federación Balear de Caza aseguran estar colaborando "plenamente" con las autoridades y muestran su "compromiso con la transparencia para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades". Aseguran que adoptarán las "decisiones judiciales" que correspondan si se confirman negligencias.

La entidad ha reafirmado además su compromiso con el bienestar animal y con las buenas prácticas cinegéticas, que definen como "pilares fundamentales de una caza ética, responsable y respetuosa con los animales que forman parte de ella".