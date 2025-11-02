Apuntan con un láser a la cabina de un avión de Ryanair en plena maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Palma

Los controladores aéreos han denunciado que un avión que se encontraba anoche en plena maniobra de aproximación al aeropuerto de Palma fue apuntado con un láser en la cabina, poniendo en riesgo al piloto y a todo el pasaje en los momentos previos al aterrizaje.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la 20.00 horas, cuando un vuelo de Ryanair procedente de la ciudad alemana de Colonia notificó a la torre de control de Son Sant Joan que estába siendo apuntado en la cabina por una luz láser desde un punto desconocido.

"Un láser no es un juguete", recuerdan los controladores en su denuncia a través de la red social X. "Puede provocar ceguera y poner en serios problemas a la tripulación. Además, si te pillan con las manos en la masa, te pueden caer importantes multas de hasta 600.000 euros e incluso penas de prisión, según el país", detallan.

Además recuerdan que pilotos y controladores aéreos tienen una guía de actuación para afrontar estas situaciones. En primer lugar informar a la torre de control inmediatamente, dando la información más precisa que se pueda del lugar desde que se está emitiendo el láser, utilizando coordenadas, referencia geográfica o distancia a un punto.

A su vez, la torre de control informa a supervisor y a las oficinas aeroportuarias para que den aviso a los cuerpos de seguridad y se pueda acudir sin demora al lugar desde el que se cree se está emitiendo la señal láser.

Al piloto se le recomienda que no mire directamente a la luz, que puede provocar distracción y leve ceguera en las fases críticas de la aproximación, despegue o aterrizaje. Se le recomienda, si es posible, que incremente las luces de cabina para minimizar los efectos, evitando frotarse los ojos en casos de deslumbramiento.

Si es necesario también se le aconseja al piloto que utilice el fuselaje de la aeronave para bloquear el haz láser ascendiendo o realizando un viraje.Y se le recuerda que si no informa el incidente no ha ocurrido. "Informa a través del Sistema de Reportes de SEPLA que garantiza la confidencialidad de tu reporte y lo envía a tu aerolínea", se le pide.

Fuentes de Aena en el aeropuerto de Palma han informado que el incidente no causó alteraciones en la programación de vuelos del aeródromo. Y recomendó ponerse en contacto con Enaire para saber las actuaciones que siguieron a la notificación del incidente, el segundo en apenas dos semanas después de la irrupción de un dron que obligó a interrumpir los aterrizajes en Palma durante 35 minutos el pasado 20 de octubre.