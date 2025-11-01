Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido

Vecinos de es Caülls, en Marratxí, denuncian la presencia estos días de un grupo de 22 turistas alemanes en la conocida como Villa Marilyn, vivienda de alquiler turístico ilegal que explota Paco Garrido, el empresario de Llucmajor que comercializa al menos una veintena de inmuebles en Mallorca la mayoría sin licencias y falseando también el número de plazas, con casos en los que llega hasta a quintuplicar la capacidad de las viviendas. En esta ocasión los visitantes estaban acompañadas por prostitutas, según las quejas expresadas por particulares que viven en la zona residencial.

Villa Marilyn, en es Caülls, en la calle de la Acequia número 2, es una de las supuestas "villas de lujo" que forman parte del entramado que lidera Paco Garrido, el empresario del "mundo del Real Estate y diseño de interiores" que en Airbnb ha alcanzado la categoría de superanfitrión (lo que le brinda más visibilidad y beneficios) y explota al menos 300 plazas turísticas según los anuncios que aparecen en plataformas de alquiler vacacional bajo su nombre. El empresario, a preguntas de este diario, se definía como un trabajador honrado "que tiene que "comer y vivir" y se quejaba de que el Consell de Mallorca, a cargo de la ordenación turística, no otorga licencias de alquiler vacacional.

Vista de la piscina de Villa Marilyn, en es Caülls, según imagen de la web VRBO. / VRBO

Esta vivienda de Marratxí ya fue objeto de una denuncia en prensa el año pasado por el incivismo de los clientes que se alojaban. Se comercializaba utilizando el número de registro de otra vivienda turística situada en la otra punta de la isla, con solo 3 plazas, según el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos del Consell de Mallorca. Este inmueble en concreto ya no aparece anunciado en Airbnb, pero sigue figurando en otras webs como Booking y VRBO, del grupo de Expedia, y otras de las villas de Garrido continúan en Airbnb a pesar de utilizar números de registro de forma fraudulenta.

Según ha sabido este diario, contra Villa Marilyn ya hay en marcha expedientes sancionadores y vecinos de la vivienda turística ilegal han mantenido encuentros con representantes del departamento de Turismo del Consell, si bien Garrido sigue comercializando el inmueble sin que se haya decretado su cierre al menos cautelar.

El 'pirata' del alquiler ilegal acumula actas por infracciones en 21 inmuebles. Todos, a excepción de un par, no tienen licencia turística y en todos los casos, además, se le investiga por explotar más plazas de las que en principio podrían tener dichas viviendas, según fuentes conocedoras del caso.

Un gran póster de la actriz Marilyn Monroe, en el interior de la casa ilegal de alquiler vacacional. / VRBO

Entre las denuncias que acumula Paco Garrido y que se han hecho públicas a través de Diario de Mallorca figura la de Villa Sunset Boulevard Lujo, nombre comercial de una vivienda en la urbanización de Puntiró, donde los vecinos conviven con el alquiler turístico a grandes grupos —en un inmueble, en principio, con licencia para ocho plazas— y la celebración sistemática de eventos como bodas para hasta cien personas.

Otro caso es del de residentes en es Pil·larí, donde otros diecisiete vecinos relataban el calvario que padecen por la explotación ilegal de Villa Aladin resort lujo, inmueble que también usurpa el número de licencia de otra vivienda turística. En esta vivienda, según denunciaban los vecinos, la propietaria de la casa, una octogenaria holandesa, hizo una reforma y dividió la propiedad y así ella "vive en una caseta de aperos con aire acondicionado" mientras el resto se alquila a turistas a través de Paco Garrido." Es surrealista", reconocían los afectados que pedían que se persiga también a los dueños de las viviendas que se las ceden al empresario para que las explote ilegalmente.

La actividad a gran escala de Paco Garrido la conoció este diario gracias a la denuncia de un vecino de Puigderrós que sufre las molestias de una de las viviendas turísticas que comercializa sin licencia y explicó su modus operandi: el alquiler de villas para grupos, de hasta 30 personas, usurpando los números de licencia de viviendas turísticas legales para anunciarlas, aunque en algún caso también se inventa los registros. "Si en un par de horas con un ordenador localicé 19 anuncios ilegales, ¿no pueden hacerlo en el Consell?», criticaba este mallorquín.

Francisco Jesús Garrido Sánchez, nombre completo de Paco Garrido, figura como socio único y administrador en nueve sociedades con nombres que no pasan desapercibidos. La de más reciente creación, de junio de 2025, es Production Mallorca Villas Company. También figura en Sol Arena y Mar Es To Lo Que Tú Quieres (2024); Es Todo Lo Que Tú Quieres Sonreír y Vivir (2023); Con Un Ladrillo Empezó Todo ( 2023); Comic Company Queremos Que Sonrías (2022); Dale A Tu Cuerpo Alegría En Mallorca (2021); El Arte De Vivir En Palma de Mallorca (2018) Aki Te Wi Motors y Estamos Locos o Qué (2011).