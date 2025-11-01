Palma celebra Tots Sants en Son Valentí: "Antes se respetaba más esta tradición"

El calor suave del otoño ha caído hoy sobre un cementerio de Son Valentí lleno de flores, velas y un goteo constante de visitantes. Desde primera hora de la mañana, el buen tiempo ha animado a miles de vecinos a acercarse al camposanto de Palma para honrar a sus difuntos en el día de Tots Sants.

Las calles del cementerio se han llenado de color: claveles, crisantemos, rosas o coronas que adornaban los nichos por centenares. Algunos visitantes rezaban en silencio, otros colocaban flores o se quedaban unos minutos en calma mirando las tumbas, y muchos, simplemente, caminaban sin prisa recordando a sus fallecidos. "Vengo por mis seres queridos; tengo aquí a mucha familia", contaba Carmen Martínez, que ha acudido junto a su prima. "Es una tradición, aunque me da mucha pena ver que el resto del año aquí no hay ni un alma. Hoy se llena, pero los demás días está vacío", lamentaba.

Un árbol para recordar

En la entrada principal, el Árbol de los Recuerdos era uno de los puntos más llamativos y concurridos. Es la segunda edición de esta iniciativa, estrenada el año pasado: los visitantes pueden escribir un mensaje en memoria de sus seres queridos y depositarlo bajo las raíces del árbol, que después será plantado en el propio recinto. "Te querré para siempre", "Tu amor nos continúa guiando" o "Gracias por todo lo que has hecho por nosotros" eran algunas de las frases que se podían leer entre los papeles depositados, pequeños gestos de afecto que daban forma a un homenaje que han creado entre todos los visitantes.

Mientras tanto, la jornada la han amenizado los violines, guitarras y violonchelos que se han podido escuchar entre los pasillos del cementerio en varias actuaciones musicales.