Joan Lladó, exlíder de ERC en Baleares, presidente de Som: «El más tonto de Mallorca puede ser hotelero, y yo soy la prueba»

Joan Lladó (Manacor, 1978) presidió durante doce años Esquerra Republicana en Balears. Conseller de Interior del Consell en el segundo Pacto de Progreso, el agente provocador inició en 2015 una carrera de hotelero, «para la construcción de mi vida personal», con once establecimientos y seiscientas camas en la cadena Anirà Bé Hotels. Preside el partido Som.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Qué se hizo de aquel enfant terrible?».

He pasado de terrible a flexible, dentro de una evolución natural en una comunidad con 370 mil personas más en este siglo y un centenar de posiciones menos en el ranking europeo de riqueza.

Repita conmigo, «Joan Lladó, hotelero».

Siempre he sido creativo, y me motiva emprender proyectos. Los hoteles enlazan con lo que he hecho históricamente, empecé sin un euro. Es otra forma de ser progresista, ahora que las etiquetas han perdido valor.

Por tanto, hacerse hotelero no es tan difícil como parece.

El más tonto de Mallorca puede ser hotelero, y yo soy la prueba. Basta con levantar la reja, y no es contradictorio con militar contra la masificación, porque hemos de cuidar la gallina de los huevos de oro sin reventarla. Me parece casi una cuestión elemental de responsabilidad social corporativa.

Pero no hay ningún hotelero de izquierdas.

Hoy te exigen un montón de requisitos para ser de izquierdas, y muchos de ellos no los cumplo. No entiendo que debas apoyar el velo islámico para ser feminista, ni tampoco respaldar a Hamás para ser progresista. Hay matices.

¿Cuántos extranjeros más?

En Mallorca no cabe ningún extranjero más, ni del norte ni del sur. Ni tampoco más turistas, tenemos los acuíferos secos y hasta las discotecas disponen de un aforo limitado.

¿Un hotelero propone reducir el número de turistas?

No nací hotelero, nací mallorquín, y los mallorquines tienen derecho a existir. Si para lograrlo tengo que reducir mi volumen de negocio, adelante.

¿Som busca el voto del mallorquín cabreado?

Sí, y también del que está contento. Se trata de dar prioridad al residente de larga duración en cualquier política de ayudas, y de cambiar un modelo económico mediante el cual hemos aportado cien mil millones de euros al Estado desde 1987. Proponemos un plan de choque, sin cambios drásticos ni radicales.

¿Som es la nueva UM?

No, UM pertenece a una época determinada. En Som negociamos con El Pi.

¿Y cómo acabará la negociación?

Acabará bien, con una coalición por Mallorca que coloque en lugar destacado al residente, que ha cotizado décadas y que vertebra la isla. Cuando la inmigración supera el veinte por ciento, en los barrios se registra una sustitución y se crean ghettos. Mallorca supera ampliamente esa proporción.

¿Qué queda de los mallorquines?

Los mallorquines son hoy minoritarios en su propia tierra. Todavía estamos a tiempo de revertir la situación, pero no nos queda mucho. Vengo de la izquierda, pero propongo un enfoque transversal.

¿Bastan cinco años de residencia para ser mallorquín?

Los cinco años que propone Marga Prohens son insuficientes, y el Govern se hace trampas al solitario. No se puede cuestionar el reparto de 59 menores migrantes y proponer al mismo tiempos 118 mil nuevos habitantes para Palma. Eso supone convertir la ciudad en Hong Kong.

¿Nunca siente nostalgia de Esquerra Republicana?

Pensaba que ERC era la mejor herramienta, pero ha caducado y no es lo más eficiente porque hoy domina la izquierda sushi. En Mallorca, más que por la independencia, estamos por la supervivencia.

Som no parece el ‘Bildu’ a la mallorquina que usted buscaba.

Me he alejado muchísimo de los planteamientos políticos de Bildu, ERC o Compromís, porque han privilegiado los ejes ideológicos sobre los territoriales.

También dejó dicho que «Urdangarin es un corrupto de adopción en una Familia que lo es de nacimiento». Por menos condenaron a Valtònyc.

Muchas cosas que adelanté se han demostrado ciertas, porque eran más evidentes que la ley de la gravedad de Newton.

¿Cuánto es una ecotasa razonable?

La ecotasa se debería triplicar o cuadruplicar en establecimientos todo incluido, y tampoco debería destinarse a paliar nuestro déficit de financiación.

¿Cómo se lleva con el Marqués de Llevant de Mallorca, nacido como usted en Manacor?

No conozco a Rafael Nadal, pero los títulos nobiliarios son una cosa carrinclona que no le hacía ninguna falta.

Revolucionario, hotelero, ¿cuál será su próxima reencarnación?

Soy muy aficionado al cine y ya he producido un corto, pero ahora tengo que centrarme en lo que estoy haciendo.